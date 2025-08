Premier Bawarii, lider CSU Markus Söder udzielił w niedzielę wywiadu stacji ZDF. W rozmowie, cytowanej przez "Bild", stwierdził, że należy dopilnować, by "nie było więcej zasiłków obywatelskich dla wszystkich, którzy przybyli z Ukrainy".

Doprecyzował, że musi się to odnosić nie tylko do osób, które dopiero przyjadą z Ukrainy.

Ukraińcom przysługuje w Niemczech zasiłek obywatelski, który jest odpowiednikiem zasiłku dla bezrobotnych.

Niemcy. Lider CSU chce wstrzymać świadczenie dla Ukraińców

Söder stwierdził, że nie ma drugiego takiego kraju na świecie, który w przypadku uchodźców z Ukrainy postępowałby tak, jak Niemcy w kwestii zasiłku obywatelskiego.

Według niego z powodu tego świadczenia tak mało przebywających w Niemczech Ukraińców pracuje - pisze "Bild". W zeszłym roku zagranicznym odbiorcom zasiłku obywatelskiego wypłacono łącznie 22,2 mld euro.

Niemcy. Politycy CSU o pomocy dla Ukraińców

Markus Soder chce przekonać do swojego stanowiska koalicjantów z partii CDU i SPD.

Inny członek CSU, poseł Stephan Mayer, postulował niedawno, by odebrać świadczenie socjalne uchodźcom z Ukrainy w wieku poborowym (18-64 lata). - Albo muszą pracować u nas, albo niech służą w armii w Ukrainie - powiedział polityk.

"Bild" wylicza, że od początku pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 r. do połowy czerwca 2025 r. do Niemiec przybyło 304 tys. ukraińskich mężczyzn w wieku od 18 do 63 lat.