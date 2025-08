Donald Trump otrzyma od Kambodży nominację do Pokojowej Nagrody Nobla. To kolejne państwo, które deklaruje podobny gest. Prezydent USA interweniował w sprawie zakończenia konfliktu zbrojnego między Kambodżą a Tajlandią.

Kambodża nominuje prezydenta Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla - poinformował w piątek wicepremier tego kraju Sun Chanthol. Informację potwierdził mediom w wiadomości tekstowej - opisuje agencja Reutera.

Wcześniej, podczas rozmowy z dziennikarzami polityk podziękował prezydentowi USA za interwencję w sprawie zakończenia eskalującego konfliktu zbrojnego między Kambodżą a Tajlandią.

- Doceniamy jego wielkie wysiłki na rzecz pokoju - powiedział Chanthol. Wicepremier, który jest również głównym negocjatorem handlowym Kambodży, dodał, że jego kraj jest również wdzięczny za obniżenie stawki celnej do 19 proc. - pisze Reuters.

Kambodża chce Nobla dla Donalda Trumpa

Interwencja Trumpa przełamała impas w staraniach o zakończenie walk między Tajlandią a Kambodżą. W poniedziałek w Malezji podpisano porozumienie o zawieszeniu broni - przypomina Reuters.

Podczas pięciodniowych walk zginęły co najmniej 43 osoby. Konflikt spowodował wysiedlenie ponad 300 000 osób po obu stronach granicy.

Po ogłoszeniu rozejmu rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt napisała w poście na platformie X o Trumpie: "Przyznajcie mu Pokojową Nagrodę Nobla!".

Netanjahu o Trumpie: Zasłużyłeś na to

Kambodża to nie pierwsze państwo, które chce zarekomendować Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. W czerwcu ogłosił to Pakistan, uznając działania amerykańskiego prezydenta na rzecz rozwiązania konfliktu z Indiami - przypomina Reuters.

Z kolei w zeszłym miesiącu premier Izraela Benjamin Netanjahu podczas wizyty w Białym Domu przekazał Trumpowi dokument potwierdzający jego zgłoszenie. - Zasłużyłeś na to i powinieneś ją otrzymać - powiedział Netanjahu do prezydenta USA.