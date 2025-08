Rosja jest gotowa wydać ponad bilion dolarów na przygotowania do wojny z NATO - oświadczył szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow. Wskazał również rok, w którym Moskwa ma być gotowa do nowych działań militarnych.

W ostatnim czasie Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy informował, że Rosja chce do 2036 roku przeznaczyć na zbrojenia 1,1 biliona dolarów.

- To największy program od 1980 roku. Zadaniem numer jeden jest przygotowanie Federacji Rosyjskiej do wojny z NATO do 2030 roku. Na to ukierunkowane są wszystkie działania i wszystkie budżety - powiedział szef wywiadu Kyryło Budanow w rozmowie z dziennikarką Natalią Mosejczuk.

Budanow zaznaczył, że plan finansowy rosyjskiej armii już teraz przewiduje środki przeznaczane na wojsko w perspektywie 30 lat.

Rosja wyczerpała zapasy. Potrzebuje wsparcia z zewnątrz

Agencja Unian powołuje się na ustalenia "Financial Times", który wskazuje, że jeśli Rosja chce kontynuować działania na froncie, będzie zmuszona inwestować w nową broń, ponieważ praktycznie wyczerpała sowieckie zapasy broni podczas inwazji na Ukrainę.

Brytyjski dziennik przytacza dane z głównych rosyjskich magazynów wojskowych, które zmniejszają dostawy dla armii z 242 tys. ton w 2022 roku, do 119 tys. ton do końca 2025. Jednocześnie Moskwa jest coraz bardziej zależna od zewnętrznych, zagranicznych dostaw systemów uzbrojenia.

