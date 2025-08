Wypadek na A1. Jest decyzja sądu w sprawie Sebastiana M.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim podjął decyzję w sprawie Sebastiana M. Oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 pozostanie w areszcie. Do tragedii doszło we wrześniu 2023 roku. Zginęła wówczas trzyosobowa rodzina.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zdecydował w piątek, że Sebastian M. pozostanie w areszcie tymczasowym do 24 grudnia 2025 r. Przedłużono tym samym wcześniej zastosowany środek zapobiegawczy orzeczony przez sąd w Katowicach.

Wypadek na A1. Zginęła trzyosobowa rodzina

Do wypadku doszło 16 września 2023 roku, na autostradzie A1, na wysokości miejscowości Sierosław pod Piotrkowem Trybunalskim. Na miejscu zginęła wówczas trzyosobowa rodzina, w tym pięcioletnie dziecko. Po zdarzeniu kierowca o oskarżony o spowodowanie wypadku, Sebastian M., uciekł do Niemiec, a następnie przez Turcję dostał się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA).

ZOBACZ: Tragiczny wypadek na A1. Sebastian M. usłyszał zarzut

Wówczas sąd na wniosek prokuratury wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Sebastiana M. Mężczyzna był poszukiwany również na podstawie tzw. czerwonej noty Interpolu. Lokalna policja zatrzymała go w Dubaju.

Wypadek na A1. Ekstradycja Sebastiana M.

Sąd Apelacyjny w Dubaju uznał ekstradycję Sebastiana M. za dopuszczalną. Mężczyzna został sprowadzony do Polski 26 maja i wprost z lotniska w Warszawie został do jednego z aresztów śledczych na Śląsku.

Dzień później Sebastian M. usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Nie przyznał się do winy i złożył ogólnikowe wyjaśnienia.

Sebastianowi M. grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.