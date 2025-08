- To, co robi Rosja Ukrainie, jest odrażające - powiedział prezydent USA Donald Trump, potwierdzając, że nałoży na Rosję sankcje. Przywódca zapowiedział również, że wkrótce do Moskwy po raz kolejny uda się jego wysłannik Steve Witkoff.

- Uważam, że to obrzydliwe, co oni robią. Uważam, że to obrzydliwe. To wojna Bidena. To nie moja wojna. Ale powiedziałem, że jeśli się tam dostanę (do Białego Domu - przyp. red.), postaram się to powstrzymać - powiedział Donald Trump, pytany o komentarz do ostatniego bombardowania ukraińskich miast z użyciem ponad 300 dronów.

Przywódca podkreślił, że USA nigdy nie powinny wdawać się w konflikt i że było to "głupie" - potwierdził, że nałoży na Rosję sankcje, choć jednocześnie przyznał, że nie wie, czy przyniosą jakiś efekt.

- Nie wiem, czy sankcje go (Władimira Putina) obchodzą. Wiecie, oni wiedzą o sankcjach. Ja wiem lepiej niż ktokolwiek inny o sankcjach, cłach i wszystkim innym. Nie wiem, czy to ma jakiś wpływ, ale zrobimy to - zapowiedział podczas ceremonii podpisania rozporządzenia na temat przywrócenia prezydenckich szkolnych testów sprawności fizycznej.

Specjalny wysłannik USA uda się Rosji

Odpowiadając na pytanie o planowaną na piątek wizytę swojego wysłannika ds. Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa w Gazie, Trump stwierdził, że po Gazie uda się do Rosji, choć nie rozwinął tematu. Witkoff wielokrotnie spotykał się z Putinem, choć rozmowy te nie przyniosły rezultatów.

Odnosząc się do sytuacji Palestyńczyków w Strefie Gazy, Trump nie odpowiedział wprost na pytanie, czy - podobnie jak republikańska kongresmenka Marjorie Taylor Greene - uważa działania Izraela za ludobójstwo, lecz ocenił, że "to, co się dzieje, jest okropne".

- To okropna rzecz. Ludzie są bardzo głodni - dodał. Trump sugerował jednocześnie, że mimo przeznaczenia 60 mln dolarów fundacji Gaza Humanitarian Foundation na pomoc humanitarną, pieniądze te nie są dobrze wydatkowane.