Z opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia wynika, że od nowego roku w Polsce prawa miejskie uzyska sześć miejscowości: Stanisławów (pow. miński), Małkinia Górna (pow. ostrowski) w woj. mazowieckim i Staroźreby (pow. płocki) oraz Janów w woj. śląskim (pow. częstochowski) i Janów Podlaski w woj. lubelskim (pow. bialski), a także Branice w województwie opolskim (pow. głubczycki).

Z kolei jedna z miejscowości będzie miała nową nazwę. Chodzi o obecną wiejską gminę Nowe Miasto Lubawskie położoną w woj. warmińsko-mazurskim, która zostanie przemianowana na Bratian, co pozwoli jej na odróżnienie się od sąsiedniego powiatowego Nowego Miasta Lubawskiego.

Nowe granice gmin. Rząd wprowadza zmiany

Rozporządzenie zmienia również granice niektórych polskich gmin. Do gminy Chełm w woj. lubelskim zostaną włączone dwa obszary - 31,5 ha i 43,98 ha terenów miasta Chełm.

Natomiast w województwie małopolskim do gminy Rytro wejdzie 1,40 ha sołectwa Młodów z gminy Piwniczna-Zdrój, a do tej gminy 1,22 ha terenu wsi Sucha Struga z gminy Rytro, zaś do gminy Niepołomice - 3,22 ha gminy Kłaj.

ZOBACZ: Terytorium Polski zmniejszyło się. Nowy raport GUS

W granice gminy Zakrzew (woj. mazowieckie) zostanie włączony fragment Lasu Kapturskiego o powierzchni 1,63 ha, dotychczas należący do miasta Radomia. Jednocześnie samo miasto Radom powiększy się o tereny przejęte z sąsiednich gmin: 97,16 ha z gminy Jedlnia-Letnisko, 119,26 ha z gminy Kowala oraz 112,23 ha z gminy Jastrzębia.

W województwie pomorskim miasto Słupsk powiększy się o 416,05 ha z obrębu Bolesławice, przejętego z gminy Kobylnica. Pozostałe wnioski Słupska nie zostały jednak zaakceptowane przez rząd.

Kilka miast będzie większych. Jest rozporządzenie

Miasto Lębork od 2026 roku obejmie dodatkowe tereny z gminy Nowa Wieś Lęborska - 129,42 ha z obrębu Małoszyce, 63,93 ha z obrębu Kębłowo Nowowiejskie oraz 129,70 ha z obrębu Nowa Wieś Lęborska.



Z kolei granice miasta Ustka zostaną powiększone o 275,86 ha z obrębu Przewłoka, dotychczas należącego do gminy Ustka.

ZOBACZ: Polska plaża zachwyca Niemców. Tu jest zdecydowanie najczyściej

W województwie śląskim granice miasta Radzionków zostaną powiększone o 0,51 ha, przejęte z obrębu Piekary Wielkie należącego do miasta Piekary Śląskie.

Zmiany obejmą również województwo lubuskie - od 2026 roku do miasta Strzelce Krajeńskie przyłączone zostanie 33,62 ha z obrębu Licheń, obecnie w granicach gminy Strzelce Krajeńskie, a do miasta Zbąszynek włączone zostanie 93,46 ha z obrębu Kosieczyn położonego w gminie Zbąszynek.