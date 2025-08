Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że "ma nadzieję, iż rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą będą kontynuowane i że przedstawiciele tych krajów będą mogli omawiać potencjalne kompromisy".

Dodał jednak, że cele Moskwy pozostają niezmienne. Putin powiedział także, jeśli ktokolwiek jest rozczarowany postępami negocjacji, miał widocznie "za wysokie oczekiwania".

W rozmowie z dziennikarzami na spotkaniu z Aleksandrem Łukaszenką przywódca Rosji przyznał, że rozmowy powinny odbywać się "bez kamer i w spokojnej atmosferze".

Ultimatum Donalda Trumpa. Zmiana narracji Putina

Na słowa Putina odpowiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Słyszeliśmy oświadczenie. Jeśli są to sygnały prawdziwej woli zakończenia wojny z godnością i ustanowienia prawdziwie trwałego pokoju - a nie jedynie próba zyskania na czasie lub opóźnienia sankcji - to Ukraina po raz kolejny potwierdza swoją gotowość do spotkania się na szczeblu przywódców w dowolnym momencie" - napisał na portalu X.

"Rozumiemy, kto zatwierdza decyzję w Rosji i kto powinien zakończyć tę wojnę. Cały świat też to rozumie. Ukraina proponuje przejście z wymiany oświadczeń i spotkań na poziomie technicznym na poziom rozmów liderów. Ameryka to sugerowała. Ukraina to poparła. Rosja musi być przygotowana" - dodał Zełenski.

Zmiana narracji u prezydenta Rosji jest być może podyktowana ultimatum przedstawionym przez Donalda Trumpa. Prezydent USA skrócił dotychczasowy termin 50 dni, w którym miało wejść zawieszenie broni na Ukrainie, do 10 dni. Trump przyznał, że jest rozczarowany postawą Putina i zagroził, że jeśli Rosja nie zawiesi działań wojennych do 8 sierpnia, to nałoży na nią surowe cła i sankcje.

W swoim wpisie po słowach Putina prezydent Zełenski zwrócił się także z podziękowaniami dla sojuszników, w tym USA. "Widzimy i doceniamy wysiłki prezydenta Trumpa na rzecz zakończenia wojny, powstrzymania rozlewu krwi oraz osiągnięcia właściwego i trwałego pokoju. Jesteśmy wdzięczni wszystkim na świecie, którzy wspierają pracę na rzecz pokoju, pomagając nam chronić życie" - podkreślił.

Spotkanie Putin-Łukaszenka. Liderzy o rozmowach pokojowych

Podczas spotkania Putina z Łukaszenką, liderzy państw zostali zapytani o presję sankcyjną Zachodu i środki podjęte w tym zakresie. - Jeśli ktoś zamknął przed nami drzwi – na świecie jest wiele otwartych drzwi. Zarówno Rosja, jak i Białoruś dokonały dziś bardzo poważnego zwrotu. Świat i tak doceni to, co zrobiliśmy. Żyjemy i będziemy żyć. Nikomu nie uda się rzucić nas na kolana na naszym świecie. Jesteśmy zdeterminowani, by bronić naszych interesów - przekazał Łukaszenka.

Przywódca Białorusi wezwał przy tym Unię Europejską do odejścia od konfrontacji i do współpracy z Rosją. - Nie powinni z nami rywalizować, ale być razem. Unia Europejska i Rosja. Gdyby byli zjednoczeni, to byłoby potężne. Politycy w UE tego nie rozumieją - stwierdził.

"Można nawet wybrać się na Księżyc". Aleksander Łukaszenka stanowczo

Prezydent Białorusi podkreślił również znaczenie rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. - Musimy usiąść do stołu i negocjować, bez względu na stanowiska. Jeśli nie podoba się na Białorusi, można nawet wybrać się na Księżyc, gdziekolwiek. Ale powinniśmy usiąść do stołu i rozmawiać, a nie rzucać w siebie kamieniami - zaznaczył białoruski przywódca.

Łukaszenka dodał jednak, że oba kraje będą bronić swoich interesów. - Nikomu nie uda się rzucić Białorusi i Rosji na kolana, kraje te są zdecydowane bronić swoich interesów - oświadczył przywódca Białorusi, odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Z kolei Putin potwierdził informację o planowanym dostarczeniu pocisków rakietowych Oresznik. - Wyprodukowaliśmy pierwszy seryjny kompleks Oresznik. Pierwszy seryjny pocisk rakietowy. I został dostarczony do wojsk. Teraz seria zaczęła działać - powiedział rosyjski przywódca.

Prezydent Rosji wyraził też wdzięczność swojemu odpowiednikowi z Białorusi za pomoc w procesie negocjacji z Ukrainą. - Jesteśmy bardzo wdzięczni Aleksandrowi Grigorjewiczowi i Białorusi w ogóle za wsparcie i pomoc, jakiej Białoruś nam udziela. Jesteśmy w stałym kontakcie. Stale informuję Aleksandra Grigorjewicza o wynikach negocjacji. Wszystkie wymiany odbywają się na Białorusi. Proces negocjacji rozpoczął się tam w 2022 roku. Potem przeniósł się do Stambułu" - powiedział Władimir Putin.

Prezydent Rosji zaznaczył, że doskonale zdaje sobie sprawę ze stanowiska swojego białoruskiego kolegi i całego narodu białoruskiego, który dąży do szybszego pokoju między Rosją a Ukrainą: "Aleksander Grigorjewicz bierze w tym bezpośredni udział".