- To Ziobro łamał konstytucję. Ja skorzystałem z kompetencji MS, który sprawuje administracyjny nadzór nad sądami - skomentował Waldemar Żurek, który w rozmowie z dziennikarzem Polsat News Piotrem Witkowskim odniósł się do decyzji o zawieszeniu prezesów i wiceprezesów sądu, a także odwołaniu z delegacji dziewięciu sędziów.

- Ja się przygotowuję do bardzo dużych reform realnych, w przeciwieństwie do ministra Ziobry, którego zaległość pracy w sądach widzieliśmy wszyscy. A najważniejsze dla obywatela to szybko i sprawiedliwie załatwiona sprawa - skomentował nowy minister sprawiedliwości.

W rozmowie Żurek zaznaczył także, że musi mieć w swoich szeregach osoby, które sprawnie i bez problemów zrealizują reformę. Jego zdaniem osoby ze środowiska "neo-KRS" wzięły udział w antykonstytucyjnej procedurze.

Waldemar Żurek komentuje żądania Ziobry. "Może stawiać takie ultimatum psu"

- Przygotowując się do tej reformy muszę mieć na stanowiskach osoby, co do których mam gwarancje, że nie będą sabotować pracy. Moim zdaniem ci, którzy podpisali listę "neo-KRS", wzięli udział w antykonstytucyjnej procedurze. Konstytucja mówi wyraźnie, ile trwa kadencja KRS. Doszło do sytuacji, w której brał udział min. Ziobro. Sprawdzimy kto inspirował, przygotował i realizował tę łamiącą konstytucję ustawę - mówił minister sprawiedliwości.

- Mamy potwierdzenie legalnych sędziów SN i orzeczeń sądów europejskich, więc to Ziobro łamał konstytucję i "ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę świętą dzwoni" - skwitował zachowanie posła PiS. - Nie pozwolę, żeby sędziami broniącymi konstytucji rządziły osoby, które poszły na współpracę z władzą polityczną - dodał.

Waldemar Żurek został również zapytany o ultimatum posła Zbigniewa Ziobry, który dał mu czas do piątku, aby ten "umożliwił wykonywanie obowiązków" odwołanemu przez Adama Bodnara Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Barskiemu. Nowy MS ostro skomentował wystosowane przez Ziobrę żądania.



- Nie wiem, czy minister Ziobro ma psa, ale jeśli chodzi z nim na spacer, to może mu stawiać takie ultimatum, żeby pies wrócił albo przyniósł mu patyk - mówił. - Minister Ziobro powinien poświęcić więcej czasu na to w jakich momentach naruszał prawo i w jaki sposób będzie się z tego tłumaczył niezależnym prokuraturom - podsumował Żurek.