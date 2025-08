"Podczas Powstania Warszawskiego Niemcy zamordowali 200 tysięcy Polaków i doszczętnie zniszczyli Warszawę. Nigdy nie pozwolimy im o tym zapomnieć!" - napisał Sławomir Mentzen w mediach społecznościowych. Polityk udał się wraz z posłami Nowej Nadziei do Berlina, by "uczcić pamięć Powstańców pod Bramą Brandenburską".

Punktualnie o godzinie 17:00 w całej Warszawie zawyły syreny, a mieszkańcy zatrzymali się na symboliczną minutę ciszy, aby uczcić pamięć poległych.

Z okazji 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego głos zabrał współprzewodniczący Konfederacji, Sławomir Mentzen. W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie przypomniał o tragicznych skutkach powstania. Napisał m.in., że podczas walk Niemcy zamordowali 200 tys. Polaków i zniszczyli Warszawę. Podkreślił, że "nigdy nie pozwolimy im o tym zapomnieć".

ZOBACZ: Godzina "W" w Warszawie. Miasto stanęło, zawyły syreny

Mentzen poinformował także, że wraz z posłami Nowej Nadziei upamiętnił rocznicę w Berlinie, składając hołd Powstańcom pod Bramą Brandenburską. Do wpisu dołączył zdjęcie z miejsca wydarzenia - parlamentarzyści trzymali odpalone race, byli ubrani w koszulki z symbolem Polski Walczącej i rozwinęli baner z przesłaniem skierowanym do Niemców, by nie zapomnieli o ofiarach Powstania Warszawskiego.

81. rocznica Powstania Warszawskiego. Mentzen oddał hołd Powstańcom w Berlinie

Przed pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w godzinę "W" przedstawiciele władz, w tym prezydent Andrzej Duda, prezydent elekt Karol Nawrocki, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz weterani i mieszkańcy miasta oddali hołd powstańcom warszawskim.

O godz. 17, o której 1 sierpnia 1944 roku - 81 lat temu - rozpoczął się w Warszawie zryw powstańczy, zawyły syreny. Zgromadzeni przed pomnikiem Gloria Victis minutą ciszy uczcili pamięć powstańców. Odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego i odegrano hejnał warszawski.

ZOBACZ: Ludwika Mendelska nie żyje. Bohaterka Powstania Warszawskiego miała 92 lata

Następnie modlitwę w intencji poległych powstańców odmówił biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Dla uczczenia 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oddano także salwę honorową.

Uroczystości przed pomnikiem Gloria Victis stanowią kulminacyjny punkt obchodów 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uczestniczyli w nich również m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00. Do walki przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Trwało 63 dni i zakończyło się 3 października. Zginęło w nim ok. 18 tys. żołnierzy podziemia oraz blisko 180 tys. cywilów.