W programie poruszono wątek sporu między Konfederacją a PiS. Zaczęło się od słów Sławomira Mentzena, który nazwał Jarosława Kaczyńskiego "politycznym gangsterem". Do dyskusji na platformie X włączył się Łukasz Rzepecki, członek Konfederacji.

Doradca prezydenta został następnie skrytykowany m.in. przez Joachima Brudzińskiego. "Kolejny 'ciamciak' szukający swojego miejsca na ziemi. Razem ze swoim patronem pletli bzdury w kampanii o mijance Mentzena z Karolem Nawrockim, a dziś gotowy wyprać skarpetki politykom Konfederacji, żeby wzięli go do szalupy jak skończy się 'butelka ze smoczkiem', łaskawie ofiarna mu przez Andrzeja Dudę" - czytamy we wpisie polityka. W dyskusji brali udział także m.in. Olga Semeniuk-Patkowska i Przemysław Czarnek.

Łukasz Rzepecki: Politykom PiS wychodzi słoma z butów

- Przez pięć lat, kiedy jestem doradcą Andrzeja Dudy i go wspieram, to jestem dobry i wszystko jest OK. A w momencie, kiedy przeciwstawiam się błędnej polityce Jarosława Kaczyńskiego to jestem dzieciak, jestem atakowany - skomentował Łukasz Rzepecki w "Graffiti".

- Politykom Prawa i Sprawiedliwości wychodzi słoma z butów - dodał. - Wolałbym, żeby politycy w Brukseli walczyli o polskie sprawy, a nie za brukselskie apanaże wypisywali na Twitterku i obrażali politycznych oponentów. To nieeleganckie zachowanie.

- Jeśli chodzi o inne wypowiedzi atakujące mocno Sławomira Mentzena, lipiec może nie był najcieplejszym miesiącem w tym roku, ale niektórym od tego ciepła wypaliło zwoje mózgowe. Dlatego pletli takie bzdury i tak w nieelegancki sposób atakowali lider Konfederacji - stwierdził Rzepecki.

Artykuł jest aktualizowany.