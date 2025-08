Donald Trump po wielu latach dopiął swego i zarządził budowę wartej 200 mln dolarów sali balowej we wschodnim skrzydle Białego Domu. Prace nad nowym pomieszczeniem mają rozpocząć się we wrześniu. Projekt zostanie pokryty z kieszeni samego prezydenta oraz "innych patriotycznych darczyńców".

Nowa sala balowa zostanie zbudowana obok zmodernizowanego wschodniego skrzydła Białego Domu, w którym obecnie mieszczą się biura Melanii Trump oraz inne kluczowe stanowiska. Pieniądze zostaną przekazane bezpośrednio przez Donalda Trumpa i innych anonimowych darczyńców, a według sekretarz prasowej Karoline Leavitt, prace rozpoczną się we wrześniu.

Prezydent USA dopiął swego. Biały Dom będzie miał "piękną salę"

Donald Trump wielokrotnie obiecywał, że wybuduje "piękną salę balową" w Białym Domu. Podczas drugiej kadencji Baracka Obamy zaproponował jego administracji, że zapłaci 100 mln dolarów w zamian za rozpoczęcie prac. Ówczesny prezydent odrzucił jednak propozycję.

Sekretarz prasowa Karoline Leavitt powiedziała w trakcie briefingu dla dziennikarzy, że "bardzo potrzebny i znakomity dodatek" do Białego Domu będzie miał około 90 000 stóp kwadratowych, co przekłada się na 8360 metrów kwadratowych, z pojemnością około 650 miejsc siedzących.

Obecnie wiele oficjalnych uroczystości w Białym Domu odbywa się we wschodniej sali budynku, która może pomieścić około 200 osób. Leavitt dodała, że nowa sala wyeliminuje potrzebę instalacji "dużego i brzydkiego namiotu" na państwowe kolacje oraz inne wydarzenia, w których czasami uczestniczą światowi przywódcy. Według sekretarz prasowej budowa ma zostać ukończona "na długo przed" końcem kadencji prezydenta Trumpa w styczniu 2029 roku.

- Prezydent i Biały Dom są w pełni zaangażowani we współpracę z odpowiednimi organizacjami w celu zachowania wyjątkowej historii Białego Domu, jednocześnie budując piękną salę balową, z której mogą korzystać przyszłe administracje i przyszłe pokolenia Amerykanów - przekazała w oświadczeniu szefowa sztabu Susie Wiles.

Donald Trump zmienia Biały Dom. Modernizacje już się rozpoczęły

Wizualizacje dostarczone przez Biały Dom pokazują, że sala balowa będzie architektonicznie podobna do reszty budowli, z bogatym wnętrzem, w tym żyrandolami i ozdobnymi kolumnami.



- Biały Dom ma historię rozbudowy, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb szefa rządu kraju - powiedziała BBC Leslie Greene Bowman, która służyła pod rządami czterech prezydentów w Komitecie Ochrony Białego Domu.

- Mam nadzieję i wierzę, że wszelkie proponowane zmiany uhonorują i zachowają istniejące mury, które były świadkami tak długiej historii. Są cennymi składowymi naszego dziedzictwa jako demokracji - dodała.

Biura mieszczące się we wschodniej flance Białego Domu – w tym to należące do pierwszej damy - zostaną tymczasowo przeniesione.

Donald Trump wyrażał już swoje życzenia dotyczące nowej sali balowej w ramach renowacji Białego Domu, gdzie zainstalowano już dwa duże maszty flagowe, nowe złote dekoracje w Gabinecie Owalnym oraz wyburzono i wybrukowano Ogród Różany.

- Nigdy nie było prezydenta, który byłby dobry w salach balowych. Jestem dobry w budowaniu - powiedział Trump podczas przedstawiania projektu. Lider USA dodał, że "zawsze musieli kupować namioty" na duże imprezy w Białym Domu, które określił jako katastrofę. - To nie jest ładny widok - skwitował.



Podczas niedawnego spotkania w Szkocji z Ursulą vor den Leyen prezydent USA przekazał jej, że buduje wielką salę w Białym Domu. - Żaden prezydent nie wiedział, jak zbudować salę balową - powiedział, siedząc wówczas w innej sali balowej w swoim ośrodku golfowym Turnberry. - Mógłbym wziąć tę, wrzucić ją tam i byłaby piękna - podsumował.