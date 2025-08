- Rosja ma znacznie więcej atomowych okrętów podwodnych na światowych akwenach niż Stany Zjednoczone, a jednostki, które były skierowane do określonych regionów na polecenie Donalda Trumpa, od dawna znajdują się pod obserwacją - powiedział pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Dumy Państwowej Wiktor Wodołocki w rozmowie z rosyjską agencją TASS.

Wodołocki, pełniący funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji ds. WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw), Integracji Euroazjatyckiej i Stosunków z Rodakami, odniósł się w ten sposób do wpisu Donalda Trumpa na platformie Truth Social.

Prezydent USA poinformował, że nakazał rozmieszczenie dwóch podwodnych okrętów atomowych w odpowiedzi na - jak to ujął - "wyjątkowo prowokacyjne wypowiedzi" wiceszefa rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrija Miedwiediewa.

28 lipca Miedwiediew napisał na platformie X, że każde ultimatum Trumpa wobec Rosji może doprowadzić do wojny. Kilka dni później były prezydent Rosji zasugerował prezydentowi USA, by pamiętał o "swoich ulubionych filmach o 'żywych trupach'", nawiązując do serialu o zombie i radzieckiego systemu automatycznego odwetu nuklearnego potocznie nazywanym "Martwą Ręką".

Kreml komentuje decyzję Trumpa. "Niech sobie pływają"

- Naszych nuklearnych okrętów podwodnych jest w oceanach znacznie więcej, a do tego są one wyposażone w najpotężniejszą broń. Niech więc te dwie amerykańskie jednostki sobie pływają – od dawna są na muszce - stwierdził Wodołocki w rozmowie z TASS.

Deputowany ocenił, że nie ma potrzeby odpowiadania na słowa Trumpa. - Doskonale rozumiemy, kim jest Donald Trump. Ostatnie miesiące pokazują, że potrafi zmieniać zdanie co 24 godziny - dodał.

Jego zdaniem bardziej logiczne byłoby, gdyby Stany Zjednoczone kontynuowały dialog z Rosją, między innymi poprzez tworzenie wspólnych grup negocjacyjnych. - Konieczne jest opracowanie zasadniczego porozumienia między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, które pozwoliłoby uspokoić świat i zakończyć spekulacje na temat możliwego wybuchu III wojny światowej - podkreślił.