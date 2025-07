Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał senatora Koalicji Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego na pięć lat więzienia w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Polityk do końca nie przyznawał się do stawianych mu zarzutów i argumentował, że są one inspirowane politycznie przez były rząd Zjednoczonej Prawicy. Wyrok jest nieprawomocny.