Pogoda w ostatnich dniach tygodnia nie będzie nas rozpieszczać. W dziesięciu województwach pojawią się burze z ulewnymi deszczami, które mogą doprowadzić do groźnego podniesienia stanów wód.

"W obszarach występowania prognozowanych burz (...) mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody stopnia I" - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na swoich profilach w mediach społecznościowych. Do wpisu załączono informacyjną mapkę.

Czwartkowe ostrzeżenia obowiązują do godziny 23.

IMGW ostrzega przed burzami. 10 województw zagrożonych

Wcześniej IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego, podkarpackiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz części małopolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Burzom towarzyszyć będą opady deszczu do 30 mm i porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwy drobny grad.

Najcieplej będzie na południu i wschodzie, tam temperatura wyniesie około 24 st. C, w centrum około 20-22 st. C, a na pozostałych obszarach do 20 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami pojawi się deszcz, a na północy i wschodzie zanikające burze. Na termometrach praktycznie w całym kraju do 13 st. C, chłodniej tylko w górach, do 9 st. C. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, a podczas burz porywisty.

IMGW: Początek weekendu pod znakiem burz i opadów

W piątek zachmurzenie będzie duże i umiarkowane, na większości obszarów spadnie deszcz i pojawią się burze. Opady mogą wynieść do 30 mm, a porywy wiatru osiągnąć 65 km/h. Na termometrach od 20 st. C nad morzem do 25 st. C na Podkarpaciu, w pozostałych regionach między 21 a 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z możliwymi porywami na południu i zachodzie.

W nocy z większymi rozpogodzeniami, zachmurzenie będzie małe. Na wschodzie i południu pojawią się przelotne deszcze, w pozostałych regionach bez opadów. Temperatura będzie wyrównana na obszarze całego kraju, przeważnie do 15 st. C. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany.