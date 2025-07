Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec Teresy D. - ciotki Jacka Jaworka. Kobieta miała ukrywać sprawcę potrójnego zabójstwa w swoim domu, angażując go w prace remontowe. Kluczowym dowodem w sprawie okazały się nagrania zarejestrowane na smartwatchu należącym do mężczyzny. W domu odnaleziono również kartki z odręcznymi zapiskami wykonanymi przez Jaworka.