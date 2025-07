Protesty przeciwko planowanym przez władze zmianom, ukierunkowanym na odebranie uprawnień organom antykorupcyjnym, poza Kijowem, odbyły się także we Lwowie, Charkowie, Dnieprze, Zaporożu i Odessie. Akcje nazwane zostały "kartonowym Majdanem" i "rewolucją na kartonie" od kawałków kartonowych pudełek, na których uczestnicy wypisali swoje postulaty.

- Mamy nadzieję, że nasi deputowani zrozumieją, że mimo wojny społeczeństwo obywatelskie jest u nas aktywne. Obserwujemy, co oni robią, i nie pozwolimy odebrać nam, narodowi, przyznanej przez konstytucję władzy. Stoimy tutaj i będziemy do czasu, gdy nas w końcu usłyszą - powiedziała PAP jedna z uczestniczek protestu, Alina, trzymająca karton z napisem: "Wyjdźcie za drzwi, wróćcie do klasy i normalnie zagłosujcie".

Ukraina. Rada Najwyższa zagłosuje ws. niezależności organów antykorupcyjnych

W czwartek Rada Najwyższa Ukrainy powinna rozpatrzyć pilny prezydencki projekt ustawy, mającej przywrócić niezależność organów antykorupcyjnych: Narodowemu Biuru Antykorupcyjnemu Ukrainy (NABU) i Specjalistycznej Prokuraturze Antykorupcyjnej (SAP). Ustawa ta ma odwrócić zmiany z 22 lipca, które pozbawiły obie instytucje autonomii, podporządkowując je nadzorowanemu przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego prokuratorowi generalnemu.

Środowy protest, jak i poprzednie, trwające właśnie od 22 lipca, odbył się w Kijowie na placu Iwana Franki, który sąsiaduje z administracją prezydencką. Wszystko po to, by szef państwa sam przekonał się o niezadowoleniu ludzi.

Uczestnicy akcji często nawiązywali do rewolucji godności na kijowskim Majdanie (placu) Niepodległości, proeuropejskich protestów z przełomu 2013 i 2014 r., które doprowadziły do usunięcia ówczesnego prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza.

- Nie możemy pozwolić, aby Ukraina zeszła z drogi, którą wybrała na Majdanie. Za co zginęli i nadal giną ludzie? Żeby deputowani nawet nie wiedzieli, nad czym głosują? - oburzał się ok. 50-letni Ihor, który przyszedł z kartonem z napisem"Cała władza dzieciom".

Masowe protesty w Ukrainie. "Chcemy być demokratycznym państwem"

Obecny na proteście deputowany opozycyjnej wobec Zełenskiego partii Europejska Solidarność, były szef IPN Ukrainy Wołodymyr Wiatrowycz, ocenił, że w czwartek Rada Najwyższa przywróci uprawnienia NABU i SAP.

- Sądzę, że ustawa Zełenskiego, która ma naprawić sytuację, zostanie uchwalona. Ale – i chcę to bardzo mocno podkreślić – dzieje się to z naruszeniem prawa. Bo jutro projekt prezydencki, niezgodnie z regulaminem, ma być rozpatrywany jako pierwszy, choć pierwszy powinien być rozpatrywany wniesiony wcześniej projekt poselski w tej sprawie - wyjaśnił PAP.

- Oczywiście, poprzemy ten projekt, aby przywrócić niezależność NABU i SAP, ale sposób, w jaki się to odbywa, pokazuje, że w kierownictwie państwa, osobiście u Zełenskiego, wciąż nie ma pełnego zrozumienia, że należy wrócić do przestrzegania prawa i nie można go łamać - podkreślił deputowany.

Z demonstrującymi w Kijowie rozmawiał wieczorem także przebywający w ukraińskiej stolicy korespondent Polsat News Andrzej Wyrwiński. Jego rozmówcy podkreślali, że nie protestują przeciwko Zełenskiemu, ale chodzi im o zasady. - Chcemy być normalnym, demokratycznym państwem – mówili.

- W kraju trwa wojna. Podejmowanie teraz takich decyzji to kompletny brak odpowiedzialności. Każdy dzień niesie zagrożenie, słychać syreny. Mamy w plecakach stazy taktyczne, jesteśmy gotowi, a mimo to wychodzimy na ulice, bo demokracja i uczciwość są tego warte – zapewniała jedna z uczestniczek demonstracji.

Warto podkreślić, że Ukraińcy wyszli na ulice Kijowa i innych miast, mimo wciąż trwających ataków Rosjan. W nocy stolicę Ukrainy ponownie zaatakowały rosyjskie drony, rankiem z kolei przeprowadzony został atak rakietowy.

W rejonie szewczenkowskim fala uderzeniowa rozbiła szyby w oddziale dziecięcym placówki medycznej. Uszkodzone zostały też szkoły, przedszkola, domy prywatne, bloki, płonęły samochody. Mieszkańcy miasta wezwani zostali do udania się do schronów.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o co najmniej 20 rannych, z czego osiem osób ma być hospitalizowanych, pozostałe zaś opatrzono na miejscu. Odnotowano także sześć ofiar śmiertelnych.