Płaca minimalna wzrośnie w 2026 roku. Znamy kwotę

Minimalne miesięczne wynagrodzenie ponownie wzrośnie i ma wynieść 4806 zł brutto, co przekłada się na 31,40 za godzinę - tak wynika z informacji o projekcie rozporządzenia, którą opublikowano w wykazie prac Rady Ministrów. Tym samym rząd podtrzymał swoją wcześniejszą propozycję w tej sprawie.

Jak co roku, propozycja minimalnego wynagrodzenia za pracę jest przedmiotem dyskusji podczas negocjacji Rady Dialogu Społecznego. Ów instytucja nie wypracowała jednak wspólnego stanowiska w tej sprawie podczas lipcowego posiedzenia.

Zgodnie z przepisami, jeżeli RDS w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas kwoty te do 15 września ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.



Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być jednak niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Płaca minimalna na 2026 rok. Znamy kwotę

W czerwcu rząd zaproponował, aby od 1 stycznia 2026 roku płaca minimalna wynosiła 4806 brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych do 31,40 zł. To wzrost o 140 złotych w skali miesiąca w porównaniu z 2025 rokiem i o 90 groszy za godzinę. Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie prac Rady Ministrów, rząd podtrzymał swoją wcześniejszą propozycję.



Do zaproponowanej przez koalicję wysokości płacy minimalnej krytycznie odnoszą się związki zawodowe, które są przy stanowisku, aby przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło nie mniej niż 5015 zł brutto.

"Wzrost ten ma silne uzasadnienie zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Po pierwsze – pozwoli zrekompensować rosnące koszty życia. Po drugie – utrzyma relację płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia na poziomie 52,7 proc. Po trzecie – ograniczy zjawisko tzw. "pracujących biednych", czyli osób, których dochody, pomimo posiadania pracy, nie pozwalają na godne życie - czytamy w liście związkowców do ministra finansów. Z kolei przedstawiciele pracodawców umiarkowanie podchodzą do propozycji rządu, określając ją jako rozwiązanie kompromisowe.



Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości płacy minimalnej w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.



Rząd ma przyjąć projekt w III kwartale 2025 roku.