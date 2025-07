Niezwykle odkrycie naukowców. Znaleźli gigantycznego owada

Ukrywał się wysoko w koronach drzew i przez lata pozostawał niezauważony. Teraz zadziwia rozmiarem. W Australii odkryto nowy gatunek patyczaka - Acrophylla alta, który mierzy 40 cm i waży niemal tyle, co piłka golfowa. Naukowcy przypuszczają, że jest to największy owad w kraju.

Nowy gatunek patyczaka, Acrophylla alta, został odkryty na dużych wysokościach płaskowyżu Atherton w stanie Queensland. Owad sięga aż 40 centymetrów długości. Naukowcy przypuszczają, że jego imponujące rozmiary mogą mieć związek z wymagającym środowiskiem, w którym żyje.

W recenzowanym badaniu dokumentującym to odkrycie naukowcy wskazują, że patyczak ten prawdopodobnie waży więcej niż karaluch nosorożec, który obecnie jest uznawany za najcięższego owada w Australii.

ZOBACZ: Niesamowite odkrycie. Miasteczko sprzed 3500 lat odnalezione

Jak informuje The Guardian, autor badania, profesor Angus Emmott z Uniwersytetu Jamesa Cooka, powiedział, że w odkryciu owada pomógł post w mediach społecznościowych. Współautor badania, Ross Coupland, otrzymał zdjęcie patyczaka i "natychmiast pomyślał, że to może być coś nowego".

Gigantyczny patyczak najcięższym owadem Australii

Po wielu nocach poszukiwań Emmott i Coupland znaleźli dużą samicę między miejscowościami Millaa Millaa a Mount Hypipamee. Owad znajdował się tak wysoko, że naukowcy musieli posiłkować się długim kijem, żeby go ściągnąć.

Gdy Coupland zobaczył owada z bliska, był przekonany, że to nowy gatunek patyczaka. Zabrał go do domu Emmotta na płaskowyżu, aby przeprowadzić dalsze badania.

ZOBACZ: Niezwykłe odkrycie w podkarpackim lesie. "Wyjątkowej urody artefakt"

Naukowcy trzymali samicę w klatce, karmili ją i zbierali jej jaja. - W przypadku patyczaków jaja są bardzo charakterystyczne - każdy gatunek ma nieco inne - tłumaczył Emmott. Jego zdaniem gatunek ten nie został odkryty wcześniej, ponieważ jego siedlisko jest trudno dostępne.

- Patyczak ten żyje wysoko w koronach drzew, więc jeśli nie strąci go cyklon albo jakiś ptak, mało kto ma szansę go zobaczyć - powiedział Emmott w oświadczeniu.

Dodał, że to właśnie trudno dostępne siedlisko może tłumaczyć imponujące rozmiary owada - większa masa ciała prawdopodobnie pomaga mu przetrwać w chłodnym i wilgotnym środowisku.

To nie koniec badań

Kolejnym krokiem w poznaniu tego gatunku jest odnalezienie samca. To trudne zadanie, ponieważ samce patyczaków są znacznie mniejsze od samic, a do tego różnią się wyglądem tak bardzo, że w innych przypadkach pary były opisywane nie tylko jako odrębne gatunki, ale nawet jako należące do różnych rodzajów.

- Tak naprawdę trzeba znaleźć samca w trakcie kopulacji z samicą - powiedział Emmott. - Dopiero wtedy możemy mieć pewność co do gatunku. Zebrane jaja pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że to ten sam organizm.

Ekspertka ds. entomologii z Muzeum Queenslandu, Nicole Gunter, podkreśliła, że to odkrycie wypełnia lukę w wiedzy na temat bioróżnorodności Australii.

ZOBACZ: Planeta, która steruje swoją gwiazdą. Sensacyjne odkrycie astronomów

Zwróciła również uwagę, że wciąż niewiele wiadomo o największych australijskich owadach. - Australia jest domem dla ogromnej liczby gatunków, które nie zostały jeszcze sklasyfikowane ani nazwane naukowo - zaznaczyła.

Szacuje się, że aż 70 proc. gatunków owadów w Australii nie zostało jeszcze opisanych.

- Uznanie tego gatunku za odrębny ma kluczowe znaczenie dla jego ochrony. Nie możemy chronić czegoś, o czym nie wiemy - ani że istnieje, ani gdzie występuje - wyjaśniła Gunter.

Zaznaczyła, że ten gatunek patyczaka został jak dotąd odnotowany jedynie w kilku lokalizacjach leśnych na terenie wilgotnych tropików Queenslandu.

Dalsze badania terenowe pomogą lepiej zrozumieć jego zasięg występowania oraz potencjalne zagrożenia, na jakie może być narażony.