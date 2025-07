Reporterka Polsat News Adamina Sajkowska zapytała marszałek Senatu o nieobecność Michała Kamińskiego na ostatnim posiedzeniu izby.

- Rzeczywiście do Senatu dotarło zwolnienie Michała Kamińskiego, który jest w tej chwili na zwolnieniu lekarskim i to zwolnienie lekarskie ma do 6 sierpnia - przekazała Małgorzata Kidawa-Błońska.

Kidawa-Błońska wprost: W cztery oczy z Michałem Kamińskim nigdy w życiu się już nie spotkam

Polityk została dopytana o to, czy chce spotkania i wyjaśnień od Kamińskiego.

- W cztery oczy z Michałem Kamińskim nigdy w życiu się już nie spotkam, bo nie wiem, co powie, co było na tym spotkaniu. Jeżeli będę z nim rozmawiała, zawsze będzie świadek - dodała polityk KO.

Kidawa-Błońska nawiązała do głośnej sytuacji z kwietnia. Wtedy to Michał Kamiński w emocjonalnym wystąpieniu oświadczył, że kierowcy samochodów służbowych mieli dostać polecenie "donoszenia" na niego i innych wicemarszałków. "Donoszenie" miało rzekomo mieć miejsce również, gdy wicemarszałek Senatu chorował.

Polityk KO zaprzeczyła i wyjaśniła, że informacje o nieobecnościach i chorobach, o których mówił Kamiński, były potrzebne do organizacji pracy kierowców. Ostatecznie Kamiński przeprosił Kidawę-Błońską za swoje wcześniejsze oskarżenia.