Do tragicznego wypadku doszło w mieście Kumano w prefekturze Mie na wyspie Honsiu w Japonii - przekazał portal The Mirror. 58-letnia kobieta zginęła podczas próby ewakuacji, gdy wydano ostrzeżenia przed tsunami.

Ofiara próbowała wyjechać z terenów zagrożonych tsunami, gdy jej samochód spadł w przepaść z wysokości około 30 metrów.



Do auta, które leżało na dnie przepaści, wezwano służby ratownicze. Poszkodowaną przetransportowano do szpitala. Doszło u niej do wielonarządowych obrażeń oraz zatrzymania krążenia. Kobieta zmarła trzy godziny później.

Japonia. Tsunami po trzęsieniu ziemi. Kobieta zginęła w trakcie ewakuacji

Portal przekazał, że po otrzymaniu alertu o tsunami kobieta miała wysłać bliskim wiadomość o treści: "Zostawię auto na wyższych terenach. Tam jest miejsce ewakuacji". Z wstępnych ustaleń policji wynika, że kobieta straciła panowanie nad pojazdem na prostym odcinku drogi.



Główny sekretarz gabinetu Japonii Yoshimasa Hayashi informował, że możliwe, iż mieszkańcy terenów objętych zaleceniem ewakuacji nie będą mogli wrócić w środę do swoich domów.

Z uwagi na zagrożenie Japońska Agencja ds. Pożarów i Katastrof przekazała, że do wyjazdu z terenów objętych alertami wezwano prawie 2 miliony osób zamieszkujących obszary wzdłuż wybrzeża Pacyfiku.

Trzęsienie ziemi na Kamczatce. Zagrożenie tsunami

Potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,8 wystąpiło u wybrzeży Kamczatki na wschodzie Rosji w nocy z wtorku na środę. Odnotowano liczne wstrząsy wtórne. Trzęsienie było szóstym najmocniejszym w historii pomiarów.



Na skutek trzęsienia ziemi wystąpiły fale tsunami, które uderzyły w wybrzeża Rosji, Japonii i Hawajów. Ostrzeżenia przed falami wydano także na zachodnim wybrzeżu USA i Kanady, w Chinach, Indonezji i Nowej Zelandii.

ZOBACZ: Wybuch wulkanu Kluczewski na Kamczatce. Erupcja kilka godzin potrzęsieniu ziemi



Największe zniszczenia odnotowano w Rosji. W wyniku kataklizmu nikt nie zginął. Kilka osób zostało niegroźnie rannych.