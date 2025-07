Dostawy broni dla Ukrainy. Zełenski porozumiał się z Trumpem

Jak poinformowała w środę agencja Interfax-Ukraina, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził "główne zasady" umowy między jego krajem a USA. Chodzi o warunki dozbrajania Kijowa z pomocą amerykańskiej broni.

- Są to umowy na dużą skalę, które omówiłem z prezydentem USA Donaldem Trumpem i mam wielką nadzieję, że uda nam się je wszystkie wdrożyć - powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu, nie podając żadnych szczegółów.

Zełenski zatwierdził warunki dostaw broni do Ukrainy

Zełenski przekonywał, że umowa "na pewno wzmocni oba kraje, a wraz z nimi naszych sojuszników". - Bardzo wierzę, że będziemy w stanie to wszystko zrealizować - podkreślił.

Podczas wystąpienia ukraiński przywódca odniósł się także do amerykańskich sankcji przeciw Rosji. - W tej chwili musimy działać, aby zmusić Rosję do zawarcia pokoju. Tak, Moskwa chce kontynuować walkę - powiedział. Jego zdaniem to, jak długo potrwa wojna, zależy od funduszy, jakimi dysponują siły Federacji Rosyjskiej. - Wszystko opiera się o potencjał, o zasoby na wojnę, pieniądze. Dlatego sankcje są użyteczne. Dlatego presja może działać – dodał Zełenski.

Według prezydenta obecnie przygotowywane są nowe rozmowy i spotkania z partnerami na różnych szczeblach. Ich celem jest wzmocnienie pozycji Ukrainy i krajów, które dążą do pokoju.

Trump naciska na Rosję. W Białym Domu "rośnie niezadowolenie"

We wtorek Donald Trump postawił Rosji nowe ultimatum. W rozmowie z dziennikarzami zapowiedział, że jeśli władze Kremla w ciągu 10 dni nie zawrą porozumienia kończącego wojnę, USA nałożą nowe sankcje na rosyjskie towary. Stanowisko to ma być oficjalnym oświadczeniem Białego Domu. - Potem (po 10 dniach - red.) nałożymy sankcje i cła. Nie wiem, czy to wpłynie na Rosję, czy nie, bo on (Putin) oczywiście chce, by wojna trwała - powiedział Trump.

Prezydent USA wyjaśnił, że od czasu, kiedy dał Rosji 50 dni na zainicjowanie rozmów pokojowych, nie otrzymał od niej żadnej odpowiedzi. "To wielka szkoda" - podkreślał. Wspomniał przy tym, że oba kraje ponoszą ogromne straty, a co tydzień tysiące ludzi traci życie.