Amerykański prezydent spotkał się z dziennikarzami w Białym Domu. Donald Trump został zapytany o to, czy pozwoli on pozostać na terenie USA ukraińskim uchodźcom do końca wojny. Amerykański przywódca odparł, że "myśli że tak zrobi".

- Zostawimy ich. Mamy wielu ludzi, którzy przybyli z Ukrainy i współpracujemy z nimi - doprecyzował republikański polityk.

Ukraińskie media zaskoczone deklaracją Trumpa

To oświadczenie zaskoczyło ukraińskich komentatorów. Zwracają oni uwagę, że Biały Dom za rządów Trumpa dotychczas niechętnie odnosił się do uchodźców - również ukraińskich.

"Najnowsze wypowiedzi Trumpa oznaczają radykalną zmianę tonu i polityki. Choć nie ma jasnych szczegółów co do sposobu, w jaki administracja będzie 'z nimi współpracować', zobowiązanie do umożliwienia Ukraińcom pozostania do końca wojny zapewnia bardzo potrzebne poczucie bezpieczeństwa społeczeństwu, które zmaga się z ogromną niepewnością" - czytamy w "Kyiv Post"

Dziennikarze precyzują, że słowa Trumpa przyniosły ulgę wielu tysiącom Ukraińców, którzy obecnie przebywają na terenie USA. Niedawno rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt mówiła, że administracja rozważa zakończenie ochrony prawnej Ukraińców przebywających w USA na podstawie tymczasowego statusu chronionego (TPS). Obecnie z tego statusu korzysta około 63 tys. osób. W sumie z powodu wojny w Stanach Zjednoczonych przebywa obecnie 240 tys. Ukraińców.