W regionie ogłoszono stan wyjątkowy. Rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych wezwało do ewakuacji osób z terenów położonych najbliżej wybrzeża.

Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych, ale fale wywołały pokaźne zniszczenia.

Tsunami dotarło do terytorium Rosji. Są doniesienia o stratach

Na wyspie Sachalin uszkodzona została sieć energetyczna i doszło do przerw w dostawie prądu - przekazała agencja RIA Nowosti. Woda wyniosła na pełne morze cumujące w porcie kutry i zalała przetwórnię ryb.

Dave Snider z Narodowego Centrum Ostrzegania przed Tsunami na Alasce podkreślił, że tsunami to nie pojedyncza fala, ale cała ich seria, przemierzająca ocean z prędkością odrzutowca. W rozmowie z agencją AP ekspert uprzedził, że niektóre społeczności mogą odczuwać skutki dłużej, bo fale "będą przemieszczać się tam i z powrotem przez dłuższy czas".

W środę u wschodnich wybrzeży Kamczatki doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 8,8, a następnie do kilkudziesięciu wstrząsów wtórnych o magnitudzie sięgającej 7 - przekazała agencja Reutera powołując się na służby geofizyczne Rosyjskiej Akademii Nauk. Eksperci przewidują, że wstrząsy wtórne o magnitudzie do 7,5 będą występować co najmniej przez miesiąc.

Agencja Reutera, podaje, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi od 1952 r. Tego rodzaju tąpnięcia wywołałują ogromne fale na Pacyfiku.

Amerykańskie służby wydały ostrzeżenia przed tsunami u brzegów Kalifornii, Oregonu i stanu Waszyngton. Departament Zarządzania Kryzysowego w Honolulu wezwał do ewakuacji części wybrzeża Hawajów. Ostrzeżono przed "spodziewanymi niszczycielskimi falami tsunami".

Według USGS najbardziej narażone na fale tsunami są wybrzeża Rosji i Japonii, a także leżące na zachodnim Pacyfiku wyspa Guam i archipelag Marianów.

Fale tsunami mogą dotrzeć ponadto także m.in. do Meksyku, Ekwadoru, Peru, Chile, wschodnich Chin, a nawet Nowej Zelandii.