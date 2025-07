Zwycięzcy niedawnych wyborów prezydenckich ufa 46,8 proc. uczestników badania IBRiS na zlecenie Onetu. To wzrost o 4,9 pkt. proc w stosunku do czerwca.

Karolowi Nawrockiemu nie ufa natomiast 46,2 proc. ankietowanych.

Sondaż zaufania. Wysokie noty szefa MSZ

Na drugim miejscu podium zaufania znalazł się szef MSZ Radosław Sikorski, któremu ufa 42,2 proc. badanych, czyli o 1 pkt. proc. mniej niż w czerwcu. Nieufność wobec dyplomaty wyraziło 40,6 proc. respondentów.

Na trzecim miejscu sondażu uplasował się Rafał Trzaskowski, który cieszy się 40,5 proc. zaufania, co jest spadkiem o 1,2 pkt. proc. w stosunku do czerwca.

Byłemu kandydatowi Koalicji Obywatelskiej na prezydenta nie ufa natomiast 49,2 proc. uczestników sondażu

Tuż poza podium znalazł się wicemarszałek Sejmu z ramienia Konfederacji Krzysztof Bosak, któremu ufa 38,1 proc. badanych.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: były premier Mateusz Morawiecki (37 proc.), prezydent Andrzej Duda (36,9 proc.), senator Nowej Lewicy Magdalena Biejat (35,4 proc.), lider Konfederacji Sławomir Mentzen (35,2 proc.) oraz premier Donald Tusk (35,1 proc.).

Kryzys zaufania do Szymona Hołowni. Polacy przestali mu ufać

Ostatnie miejsce w rankingu zajął marszałek Sejmu Szymon Hołowania, któremu ufa 18,5 proc. ankietowanych, a 62,9 proc. deklaruje wobec niego nieufność.

Jeszcze do niedawna lider Polski 2050 był liderem w zestawieniach popularności lub zaufania. Polityk stracił aż 9 pkt. proc. w stosunku do ostatniego badania. Dziennikarze, którzy opracowali wyniki sondażu piszą o "kryzysie zaufania do marszałka Sejmu".

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 25-27 lipca 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).