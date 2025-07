Amerykańska Służba Geologiczna poinformowała o silnym trzęsieniu ziemi, jakie we wtorek nawiedziło wschodnie wybrzeża Półwyspu Kamczatka. W wyniku wstrząsu na Pacyfiku powstały fale o wysokości do czterech metrów, a miejscowa ludność zamieszkująca region została wezwana do pilnej ewakuacji przed nadejściem tsunami. Ostrzeżenia wydano także w Japonii, Kanadzie i na zachodnim brzegu USA.