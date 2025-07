Do ataku przeprowadzonego w nocy z 29 na 30 lipca Rosjanie użyli w sumie 78 bezzałogowych maszyn. Siły powietrzne Ukrainy twierdzą, że zestrzelono lub unieszkodliwiono 51 z nich.

"Szczególną cechą nocnego ataku było użycie przez przeciwnika do ośmiu odrzutowych dronów bojowych na kierunku północnym” – przekazano w komunikacie strony ukraińskiej.

Drony odrzutowe. Groźna broń Rosjan

Zdaniem specjalistów drony odrzutowe, których Rosja nie stosuje jeszcze masowo, są o wiele trudniejsze do zwalczania od dronów napędzanych silnikami śmigłowymi, ponieważ poruszają się znacznie szybciej.

Dziennikarze "Financial Times" alarmowali już kilka tygodni temu, że Rosja rozpoczęła produkcję dronów inspirowanych irańskimi Shahedami. Jednym z modeli takich maszyn jest Geran-3. To trójsilnikowy dron, który może osiągnąć w locie nurkowym prędkość do 800 km/h.

Bezzałogowce, które atakowały Ukrainę w nocy ze wtorku na środę, wyleciały z okolic rosyjskich miast Kursk i Orzeł oraz z terytorium okupowanego Krymu.

Uderzenia odpierane były przez ukraińskie lotnictwo, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, jednostki walki radioelektronicznej i systemów bezzałogowych, a także mobilne grupy ogniowe ukraińskich Sił Zbrojnych.

"Według wstępnych danych obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub zakłóciła działanie 51 wrogich dronów na północy i wschodzie kraju. Odnotowano trafienia 27 dronów w siedmiu lokalizacjach oraz upadek szczątków maszyn w dwóch miejscach" – powiadomiły Ukraińskie Siły Powietrzne w komunikacie opublikowanym za pośrednictwem mediów społecznościowych.