Przemysław Czarnek poinformował, że rezygnuje z udziału w "Piwie z Mentzenem". To reakcja na słowa lidera Konfederacji, który określił prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego "politycznym gangsterem". "Drogi panie pośle Mentzen, oszalał pan? Granice nawet niekulturalnej polemiki zostały przez pana przekroczone" - napisał Czarnek. Wcześniej określenie użyte przez Mentzena skrytykował Radosław Fogiel.

W zeszły piątek Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało deklarację programową, którą Jarosław Kaczyński określił jako podstawę do przyszłej współpracy na prawicy. Dokument zawiera m.in. sprzeciw wobec współpracy z Donaldem Tuskiem i Władimirem Putinem, poparcie dla sojuszu z USA oraz zapisy o walce z nielegalną migracją i centralizacją Unii Europejskiej.

- Trzeba jasno wyjaśnić wszystkie podziały, które dziś istnieją w Polsce - mówił Kaczyński podczas konferencji prasowej. - To propozycja skierowana do Konfederacji, ale także do innych ugrupowań - podkreślił prezes PiS.

Czarnek oburzony słowami Mentzena. "Oszalał pan?"

Sławomir Mentzen opublikował film na swoim kanale na YouTubie, w którym odniósł się do przedstawionej przez PiS tzw. Deklaracji Polskiej. Na miniaturze filmu znalazł się podpis: "Kaczyński to polityczny gangster", co wywołało falę oburzenia wśród polityków PiS.

- Od początku było jasne, że ta deklaracja została tak skonstruowana, żebyśmy jej nie podpisali - powiedział lider Konfederacji. - Chodziło o wyznaczenie linii podziału i pokazanie, że Konfederacja nie jest blisko PiS-u - dodał.

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński wyciąga rękę do Konfederacji. Mentzen odpowiedział

Na sprawę zareagował Przemysław Czarnek, który nie krył oburzenia słowami Mentzena. "Drogi panie pośle Mentzen, oszalał pan? Granice nawet niekulturalnej polemiki zostały przez pana przekroczone wielokrotnie w tej wypowiedzi. Być może jak pan ochłonie, to dojdzie pan do wniosku, że warto przeprosić" - napisał Czarnek.

Poinformował również, że rezygnuje z udziału w "Piwie z Mentzenem" - cyklu spotkań organizowanych przez lidera Konfederacji. "Po takich pana wypowiedziach po prostu jest to niemożliwe. Kto wie? Może tego właśnie pan chciał?" - zaznaczył.

Radosław Fogiel o Sławomirze Mentzenie: Polityczny dzieciak

Słowa Mentzena skomentował również w programie "Graffiti" inny polityk z PiS-u - Radosław Fogiel.

- Sławomir Mentzen to polityczny dzieciak, bo tak się trochę zachowuje, jak rozwydrzony bachor. Mam wrażenie, że chyba jego otoczeniu i samemu Sławomirowi Mentzenowi peron odjechał - mówił. - Halo! Wróg jest nie tutaj - zaapelował Fogiel.

ZOBACZ: Iskrzy między PiS a Konfederacją. "Mentzen jak rozwydrzony bachor"

- Wydaje im się, że jeżeli pójdą w taki "platformiany antyPiS", to coś na tym zyskają. Nie wydaje mi się. Mój szczery apel: 'Koledzy, panowie, halo, wróg jest nie tutaj'. Tym, co szkodzi dzisiaj Polsce są fatalne rządy Donalda Tuska - dodał.