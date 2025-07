Wyjątkowi goście u papieża. "Został powitany jak gwiazda rocka"

Papież spotkał się w Watykanie z katolickimi influencerami. Relacjonujący wydarzenie brytyjski serwis "The Independent" napisał, że Leon XIV został przez nich przywitany "jak gwiazda rocka". Podczas rozmowy ojciec święty przestrzegał internetowych twórców przed zatraceniem się w świecie klików, lajków i iluzorycznych relacji online.

Papież podziękował uczestnikom za to, że wykorzystują swoje platformy cyfrowe do szerzenia wiary. Chętnie pozował do selfie, ale nie szczędził też ostrzeżeń - przestrzegał przed zatraceniem się w świecie klików, lajków i iluzorycznych relacji online.

- Nie chodzi tylko o tworzenie treści, ale o budowanie spotkania między sercami - mówił papież w przemówieniu, płynnie przechodząc między włoskim, hiszpańskim i angielskim. - Bądźcie twórcami komunii, zdolnymi przełamywać logikę podziału, egoizmu i izolacji - dodał.

Leon XIV podkreślił także, że to od młodych zależy, czy kultura cyfrowa pozostanie ludzka. - Waszą misją jest pielęgnowanie chrześcijańskiego humanizmu i budowanie prawdziwej sieci: przyjaźni, miłości i relacji z Bogiem - powiedział.

Dla papieża temat relacji międzyludzkich i zagrożeń związanych z rozwojem nowych technologii nie jest nowy. Już wcześniej zapowiadał, że kwestia ochrony człowieka przed negatywnym wpływem sztucznej inteligencji będzie jednym z priorytetów jego pontyfikatu.

Papież Leon XVI do katolickich influencerów: Nie manipulować, nie zarabiać na Ewangelii

Przez ostatnie dwa dni przedstawiciele Stolicy Apostolskiej uczulali młodych twórców, by ich działania w sieci nie traciły duszpasterskiego charakteru i aby unikali w swoich postach czegokolwiek, co mogłoby trącić fałszywą reklamą, stosować przymus lub "prać mózgi".

Kardynał Luis Antonio Tagle z watykańskiej Dykasterii ds. Ewangelizacji apelował o roztropność i uczciwość w przekazie. Duchowny przyznał, że sam padł ofiarą fałszywej reklamy leku na stawy. - Bracia i siostry, bądźcie rozważni - mówił w homilii podczas wtorkowej Mszy.

Z kolei o. David McCallum, jezuita z USA, zadbał o to, by młodzi nie zapomnieli o prawdziwym dialogu - podczas swojego wystąpienia robił przerwy i prosił słuchających, by przez 10 minut porozmawiali z osobą siedzącą obok.

Rok Jubileuszowy 2025. Rzym jak mini Światowe Dni Młodzieży

Przewiduje się, że na obchody Roku Jubileuszowego 2025 do Rzymu przybędą aż 32 miliony pielgrzymów. Miasto już teraz tętni życiem - ulice pełne są młodzieży, harcerzy, grup parafialnych i szkolnych z całego świata.

Katolicy obchodzą jubileusz co 25 lat, aby - jak czytamy w serwisie Vatican News - "każde pokolenie mogło doznać łaski Roku Świętego i uzyskać odpust zupełny".

Rok Święty jest określany jako "szczególny czas wewnętrznej przemiany i duchowego umocnienia", a jego kluczowymi elementami są: pielgrzymka, symboliczne przejście przez Drzwi Święte oraz spowiedź.

W kalendarzu Roku Świętego przygotowanym przez Stolicę Apostolską zaplanowano jubileusze dla różnych grup wiernych - m.in. dla młodzieży, rodzin, katechetów, artystów czy seminarzystów. Do Rzymu można przyjechać zarówno na konkretny jubileusz, jak i w dowolnym innym terminie.