Podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, Trump określił swoją decyzję jako oficjalne stanowisko Białego Domu. Wcześniejsze ultimatum wobec Moskwy wynosiło 50 dni, jednak - jak przyznał prezydent - skrócił je do 10-12 dni z powodu braku postępów w rozmowach pokojowych.

- Potem (po 10 dniach - red.) nałożymy sankcje i cła. Nie wiem, czy to wpłynie na Rosję, czy nie, bo on (Putin) oczywiście chce, by wojna trwała - powiedział Trump.

Prezydent USA poinformował, że od czasu ogłoszenia ultimatum nie otrzymał żadnej odpowiedzi od Kremla. Uznał, że to "wielka szkoda", zaznaczając, że oba kraje ponoszą ogromne koszty - łącznie 7 tysięcy poległych żołnierzy tygodniowo.

Sankcje USA na Rosję. Departament Stanu: Możliwe wcześniejsze działania

Choć Trump nie podał szczegółów planowanych sankcji, sugerował wcześniej, że mogą one objąć 100 proc. cła na towary z państw, które nadal kupują rosyjską ropę - w tym z Chin i Indii. Zapytany o możliwy wzrost cen ropy, stwierdził, że nie obawia się tego, ponieważ USA mają duże zasoby i mogą zwiększyć wydobycie.

Komentując deklarację Trumpa, rzeczniczka Departamentu Stanu Tammy Bruce powiedziała podczas wtorkowego briefingu, że prezydent może nie czekać na upływ 10 dni i podjąć działania wcześniej. Pytana o możliwe skutki uboczne nałożenia ceł na Chiny czy Indie odparła, że takie mogą się pojawić, ale są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

- Prezydent był cierpliwy, ale niektórzy ludzie mogli to błędnie zinterpretować. Teraz czas na jasne działania - powiedziała Bruce.