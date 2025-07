Podczas konferencji prasowej Adam Szłapka poruszył temat dezinformacji. Rzecznik rządu przytoczył wpis Mateusza Morawieckiego, w w którym były premier pisał o "niemieckim wojsku w Polsce".

"Niemieckie wojsko w Polsce czuje się jak u siebie. To przejście w Lubieszynie. Pytanie do rządu - kiedy z tym skończycie?" - napisał Morawiecki 16 lipca w poście na portalu X. Do wpisu dołączył nagranie, na którym widać auto z napisem "Bundeswehr".

Rzecznik rządu pokazał wpis Morawieckiego. "To dezinformacja"

Chociaż wpis został usunięty, zdaniem rzecznika rządu celem byłego premiera było "szczucie na zachód, naszych sojuszników, Niemców". Ponadto - jak przekonywał rzecznik - wpis ten "precyzyjnie wpisuje się w przekaz rosyjskiej propagandy".

Zdaniem Szłapki tego typu wpisy - zdobywające zasięgi również poza granicami Polski - są szkodliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.

Ten sam wpis Adam Szłapka skomentował już wcześniej w swoich mediach społecznościowych, gdzie zwrócił uwagę, że obecność niemieckich wojskowych w Polsce nie jest niczym nadzwyczajnym - Niemcy od lat są sojusznikami Polski w ramach NATO i prowadzą wspólne działania, także na terenie Polski. Przykładem jest Wielonarodowy Korpus Północny-Wschód w Szczecinie, gdzie razem służą żołnierze polscy, niemieccy i duńscy.

"Cyniczne wykorzystanie mediów społecznościowych"

Jako kolejny przykład dezinformacji rzecznik rządu pokazał wpis posła PiS Dariusza Mateckiego, którego ironicznie określił mianem "wyjątkowej postaci".

"Pod dworcem PKS w Szczecinie powstała wioska inżynierów. Godz. 5:40, 26 lipca 2025. #MasowaMigracja" - pisał Matecki w komentarzu do zdjęć, na których rzekomo znajdują się nielegalni imigranci.

Na wpis Mateckiego odpowiedziała Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, dementując te doniesienia: "Osoby, które znajdowały się we wskazanym miejscu i czasie zostały wylegitymowane przez policjantów KMP Szczecin. Są to Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej".

Tak, jak w przypadku wpisu Mateusza Morawieckiego, Dariusz Matecki skasował swój wpis.

- Koniec końców pan poseł tego posta skasował, ale ileś osób to widziało, i szkoda pozostała. (...) To jest cyniczne wykorzystywanie mediów społecznościowych, żeby siać zamęt - ocenił rzecznik rządu.

Szłapka zaznaczył również, że osoby zamieszczające tego typu wpisy świadomie lub nie działają niezgodnie z interesem państwa "świadomie lub nieświadomie działają w interesie niezgodnym z interesem Polski".

- To, co jest dezinformacją, trzeba po prostu nazwać dezinformacją - ona jest po prostu szkodliwa z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa - dodał Szłapka. Zapowiedział także, że rząd "będzie z tym walczyć".