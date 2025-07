Uwielbiany teleturniej trafił do Polsatu, a przeprowadzkowe ciężarówki przemknęły przez Warszawę. Mowa o "Milionerach", których nowe odcinki będzie można obejrzeć w zmienionej formule już jesienią. Format poprowadzi jego wieloletni gospodarz Hubert Urbański. - Jestem pełen nadziei, że to się spodoba, bo w trakcie realizacji my gryźliśmy cały czas paznokcie - zdradził na antenie Polsat News.

"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów na świecie. Program oparty na brytyjskim formacie "Who Wants To Be a Milionaire" szybko podbił serce także polskiej publiczności. Już w jesiennej ramówce będzie można go oglądać na antenie Polsatu, a a produkcja i niezastąpiony prowadzący Hubert Urbański zapowiadają ogromne emocje.

Polsat News bacznie przygląda się trwającej przeprowadzce "Milionerów" do Polsatu. Samochody zmierzające do studia teleturnieju pojawią się we wtorek przy warszawskim rondzie ONZ, gdzie można będzie zamienić też kilka słów z Hubertem Urbańskim. Gospodarz programu gwarantuje oczywiście widowisko na najwyższym poziomie.

- Te odcinki, które już nagraliśmy, które będą we wrześniu, są kapitalne. Ludzie, którzy przyszli grać, przerośli nasze najśmielsze oczekiwania. Jestem pełen nadziei, że to się spodoba, bo w trakcie realizacji my gryźliśmy cały czas paznokcie. Było tyle ciekawych momentów. I finansowo ciekawych, i emocjonalnie ciekawych – ujawnił prezenter przed kamerami Polsat News.

"Milionerzy" w Polsacie już od jesieni. Legendarny teleturniej, wielka wygrana

Równie optymistyczny jest dyrektor programowy Telewizji Polsat Edward Miszczak. - Mieć "Milionerów" w swojej stacji to marzenie każdego nadawcy. Polsat zawsze potrafił doskonale odczytywać oczekiwania widzów i na nie odpowiadać. Wyniki oglądalności pokazują, że widzowie chcą teleturniejów, a "Milionerzy" to teleturniej doskonały - przekazał.

Jak dodał, właśnie dlatego Polsat stanął do walki o ten format, dzięki czemu pozycja rynkowa stacji stanie się jeszcze mocniejsza. - Moda na Polsat trwa - podkreślił.

Teleturniej "Milionerzy" nadawany jest w ponad 130 krajach na całym świecie. W Polsce gości na antenie od 1999 roku. Show i historia jednego z jego laureatów były także inspiracją do powstania nagrodzonego Oscarem filmu "Slumdog. Milioner z ulicy", gier planszowych i aplikacji mobilnych.

"Milionerzy" ze zmianą zasad. W Polsacie bez "kto pierwszy, ten lepszy"

Aby wygrać milion, trzeba będzie odpowiedzieć na 12 pytań. Oprócz własnej wiedzy do dyspozycji będą też trzy koła ratunkowe, pozostaną również dwa progi gwarantowane. Gracz będzie mógł w każdej chwili zrezygnować z gry i odejść z kwotą, którą osiągnął od ostatniej poprawnej odpowiedzi.

Najważniejszą zmianą jest odejście od eliminacji "kto pierwszy, ten lepszy" - nie będzie znaczenia, jak szybko klika się w ekran. Istotne staną się myślenie, intuicja i determinacja. Dotychczas w Polsce główną nagrodę, czyli milion złotych, wygrało osiem osób, a kolejne mogą pojawić się już wkrótce. Casting do "Milionerów" cały czas trwa.