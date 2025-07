"Legalna migracja jest zawsze potrzebna". Czarnek chce przekonać wyborców Konfederacji

- Legalna migracja zawsze jest potrzebna - stwierdził wiceprezes PiS Przemysław Czarnek w "Gościu Wydarzeń". Polityk dodał, że będzie chciał przekonać do tego również wyborców Konfederacji. - Mam nadzieję to zrobić 5 września na "Piwie u Mentzena" - wyjaśnił.

- Legalna migracja zawsze jest potrzebna. Jestem zwolennikiem tego, co jest zapisane w punkcie 10. Deklaracji Polskiej, która została ogłoszona przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a tam jest napisane wprost: "odpowiednia polityka migracyjna w szczególności skierowana do Polaków rozsianych po całym świecie z zachętami do osiedlania się w Polsce, również z prawem do mieszkania" - powiedział polityk.

- Niech pan sobie wyobrazi dzisiaj brak w ogóle legalnej migracji jakiejkolwiek w sytuacji, kiedy potrzebne są ręce do pracy na przykład w polskich gospodarstwach rolnych - zwrócił się do dziennikarza.

Przemysław Czarnek: Będę musiał to wytłumaczyć wyborcom Konfederacji

Dalej polityk został zapytany o tłumaczenie tematu legalnej migracji wśród swoich wyborców oraz sympatyków Konfederacji. - Tłumacze to swoim wyborcom doskonale, dlatego 121 tys. osób na Lubelszczyźnie na mnie zagłosowało raptem półtora roku temu. Jakoś nie mam z tym żadnego problemu - skomentował wiceprezes PiS.

- Będę musiał to także wytłumaczyć wyborcom Konfederacji. Mam nadzieję to zrobić 5 września na "Piwie u Mentzena" w Rzeszowie - zaznaczył.

Wiceprezes PiS odniósł się przy tym do polityków Konfederacji, którzy zaczęli wliczać do statystyk przestępstwa wśród osób, które legalnie dostały się do Polski. - Legalna migracja to znaczy również ręce do pracy w gospodarstwach rolnych na Lubelszczyźnie, gospodarstwach szkółkarskich, nie robią żadnego wskazania niebezpieczeństwa na polskich ulicach - wyjaśnił.

- Polska za naszych czasów pozostawał najbezpieczniejszym czy jednym z trzech najbezpieczniejszym państw w Europie, a Lubelszczyzna jednym z trzech najbezpieczniejszych województw w Polsce, to znaczy jednym z trzech najbezpieczniejszych regionów w Unii Europejskiej - podkreślił.

"Nie dla legalnej migracji jest obłudne". Wiceprezes PiS o polityce migracyjnej

Przemysław Czarnek odniósł się także do krytyki polityków Konfederacji w sprawie hasła "mieszkanie prawem, a nie towarem" z Deklaracji Polskiej i stworzenia odpowiedniej polityki migracyjnej.

- Nie przeczytali tego punktu, tylko hasło i hasło im się nie spodobało: "mieszkanie prawem, a nie towarem". Tam dokładnie jest rozwinięcie, dla kogo ma być prawem, a nie towarem. Właśnie przy odpowiedniej, właściwej polityce migracyjnej (...) która będzie skierowana w szczególności do 22 mln Polaków rozsianych po całym świecie, zwłaszcza na wschodzie - powiedział.

- Odpowiednia polityka migracyjna skierowana do tych Polaków mogłaby spowodować, że rzeczywiście nasza demografia się poprawi, ale przy przyjeździe do Polski Polaków w szczególności. Mówienie wprost nie dla legalnej migracji jest obłudne - podkreślił polityk.

Polityk stwierdził także, że należałoby zbadać na przestrzeni roku lub dwóch statystyki w sprawie przestępstw osób legalnie pracujących w Polsce. - Jeśli chodzi z kolei o zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo na ulicach płynące od tych, którzy legalnie pracują, bo są przestępstwa o których słyszymy ze strony na przykład Gruzinów czy innych osób, to należałoby w tej chwili zbadać, jak wyglądają te złe statystyki od roku, dwóch i zobaczyć, z których krajów ta migracja rzeczywiście jest dla nas niewłaściwa i tam postawić tamę odpowiednią - zaznaczył Czarnek.

- Zero nielegalnej migracji (...) ale jeżeli ktoś chce zatrudnić do swojego gospodarstwa rolnego człowieka, żeby zbierał maliny, bo nie może znaleźć nikogo u siebie na wsi czy w powiecie, to czy Konfederacja zabroni rozwoju tego przedsiębiorstwa? W końcu jest przeciwko przedsiębiorczości czy za? - zapytał polityków Konfederacji.