366 tys. osób za rządów PiS trafiło do Polski z krajów odmiennych kulturowo - powiedział doradca prezydenta RP Łukasz Rzepecki, nawiązując do ostatniej zapowiedzi Jarosława Kaczyńskie w sprawie organizacji marszu przeciwko nielegalnej migracji. - To jest temat, o którym jako Konfederacja każdego dnia będziemy mówić i przypominać panu prezesowi - podkreślił.