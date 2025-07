Awantura podczas spotkania Daniela Obajtka z Polonią w USA. Jeden z obecnych na imprezie mężczyzn chciał zadać osobiste pytanie byłemu prezesowi Orlenu. Między uczestnikami wydarzenia doszło do rękoczynów. Na miejsce wezwano policję. Daniel Obajtek poinformował, że uczestnikiem awantury był były wiceminister rolnictwa.

Do zdarzenia doszło podczas spotkania Daniela Obajtka z amerykańską Polonią w mieście Wallington. Wydarzenie było organizowane przez Klub Gazety Polskiej z Nowego Jorku.

W pewnym momencie do zadania pytania europosłowi PiS zgłosił się mężczyzna, który zapytał o matkę byłego prezesa Orlenu.

Mężczyzna ruszył w stronę Daniela Obajtka. Doszło do rękoczynów

- Otóż przeczytałem, że pana matka... - powiedział, jednak nie dokończył swojego pytania, bo w jego wypowiedź wtrącił się Obajtek, który stwierdził, że nie będzie rozmawiał o swojej matce. - Ja nie pytam o pana ojca. Proszę zostawić moją mamę w spokoju, to porządna kobieta. Nie życzę sobie takich pytań - powiedział polityk.

Po zabraniu głosu przez Obajtka mężczyzna stwierdził, że "może odpowiedzieć na temat swojego ojca w każdym momencie" i ruszył w stronę polityka. Na jego zachowanie zareagowali pozostali goście spotkania, którzy obezwładnili agresora i wyprowadzili na zewnątrz. Doszło do rękoczynów. Na miejsce wezwano także policję.

ZOBACZ: Ustawy reformujące TK niezgodne z konstytucją. "Miażdżąca ocena"

Europoseł PiS, który zamieścił nagranie z incydentu w mediach społecznościowych, wyjaśnił, że agresorem był "Zbigniew Chrzanowski - były wiceminister rolnictwa, startujący z list PO, a potem Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego".

"W 2004 roku wyjechał do USA, spiesząc się z jakichś powodów tak bardzo, że mandat złożył dopiero za granicą. Po wspomnianym spotkaniu stwierdzam, że pobyt w USA chyba mu nie służy" - dodał Obajtek we wpisie na platformie X.

Wiecie, kto pojawił się na spotkaniu w Wallington organizowanym przez @KlubGP?



Zbigniew Chrzanowski - były wiceminister rolnictwa, startujący z list PO, a potem Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W 2004 roku wyjechał do USA, spiesząc się z jakichś powodów tak bardzo, że mandat… pic.twitter.com/8aaZFsAwUK — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) July 28, 2025

Były wiceminister rolnictwa zabrał głos. "Zostałem pobity"

Do incydentu odniósł się również sam Chrzanowski. "Właśnie zostałem pobity przez 'patriotów' z klubu gazety polskiej w Nowym Jorku, na spotkaniu z europosłem Danielem Obajtkiem" - poinformował w mediach społecznościowych.

Jak wytłumaczył, zapytał Obajtka, "co uważa za największe osiągnięcie Unii Europejskiej, ponieważ jako europarlamentarzysta krytykował UE". "Chciałem usłyszeć choćby jedno pozytywne zdanie, kandydował do PE, pobiera tam niezłą pensję" - wyjaśnił.

ZOBACZ: Rzecznik rządu pokazał wpis Morawieckiego. "To dezinformacja"

Chrzanowski przyznał, że zadał również drugie pytanie, które było "bardziej osobiste". "Chciałem, żeby mi wyjaśnił, jak jego matka zakupiła udziały w spółce ERG Bieruń Folie z 800 tysięcy złotych" - przekazał.

"Matka Daniela Obajtka była krawcową i pracownikiem fizycznym w spółce Elektroplast z wynagrodzeniem 1200-1500 miesięcznie. Chciałem aby mi wyjaśnił jak to jest możliwe. Gdyby nie jadła, a wszystko co zarabiała oszczędzała, to nie mogłaby zgromadzić takich oszczędności. Nie udało mi się skończyć pytania" - zaznaczył Chrzanowski.

W dalszej części wpisu relacjonował, że Daniel Obajtek zaczął go wyzywać od "komuchów, lewaków i kuzynów Urbana". "Po czym kilku 'patriotów' zaatakowało mnie fizycznie wyciągając siłą z sali. Bili mnie po głowie, kopali i połamali mi okulary. Zadzwoniłem po policję, a teraz jestem w szpitalu i czekam na obdukcję. Ja tej sprawy nie odpuszczę" - podkreślił.