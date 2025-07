Co z ustawą o związkach partnerskich? "Jest plan B"

Jak przekazała Katarzyna Kotula, rząd pracuje nad nową wersją projektu ustawy ws. związków partnerskich. - Jest plan B tego projektu, w takiej wersji, w jakiej jest on do przyjęcia być może dla PSL i być może do podpisania przez prezydenta - powiedziała w programie "Gość Wydarzeń". Sekretarz stanu w kancelarii premiera oceniła również pomysł zmian w programie 800 plus.

Katarzyna Kotula po lipcowej rekonstrukcji rządu, chociaż przestała pełnić funkcję ministry ds. równości, wciąż pełni swoją misję w tym zakresie, lecz jak podkreśla - w kancelarii szefa rządu, jako sekretarz stanu i pełnomocnik ds. równości.

Jak zapowiedziała w programie "Gość Wydarzeń" rząd w dalszym ciągu będzie usiłował wywiązać się z wyborczej obietnicy, którą było wprowadzenie związków partnerskich.

- Jest duży rządowy projekt ustawy o związkach partnerskich, który przeszedł konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe. 10 tys. stron uwag - tyle zostało do nas przesłane. Mamy sześć dużych kartonów, trzymamy je w naszym biurze w piwnicy. Były przeczytane, do tych wszystkich uwag się odnieśliśmy - zapewniła.

ZOBACZ: Poseł Konfederacji poparł związki partnerskie, wycofał się. Teraz zapyta księży

Jak podkreśliła, ustawa przeszła na stały komitet rady ministrów, a finanse potrzebne do dostosowania systemów podatkowych w Polsce - zostały zabezpieczone. - Jest projekt rządowy - duży - 500 stron. Ten sam projekt jest w Sejmie i będzie we wrześniu czytany. Jesteśmy po konsultacjach sejmowych - przekazała.

Rząd nie podda się ws. związków partnerskich. "Ponownie siadamy do stołu z PSL"

Kotula wskazała również na problemy, które stoją na drodze uchwalenia tego projektu. - Obudziliśmy się 2 czerwca w nowej rzeczywistości, w której trzeba było zapytać "Co dalej?". Prezydentem nie został Rafał Trzaskowski, wiedzieliśmy, że ta ustawa nie zostanie podpisana i dzisiaj ponownie siadamy do stołu z PSL, żeby podjąć ostateczną decyzję - podkreśliła.

- Stąd nowa propozycja, żeby pracować nad projektem rządowym tak, zgodnie z nową wizją także premiera i liderów, żebyśmy dogadali się za zamkniętymi drzwiami, żeby ustawa przeszła przez Sejm, przez Senat i żebyśmy czekali na decyzję prezydenta, żebyśmy nie kotłowali się wewnątrz koalicji o szczegóły - podkreśliła.

WIDEO: Co z ustawą o związkach partnerskich? "Jest plan B" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jak podkreśliła, czeka tylko na decyzję PSL-u. - Jest plan B tego projektu, w takiej wersji, w jakiej i jest on do przyjęcia być może dla PSL i być może do podpisania przez prezydenta. Jeszcze w tym tygodniu, w najbliższych dniach będę rozmawiać ze stroną społeczną, organizacjami, co jest dla nich najważniejsze - zapowiedziała.

ZOBACZ: Polska 2050 poprze związki partnerskie? Padła deklaracja

Podkreśliła, że ustawa musi zostać przygotowana, ponieważ są trzy wyroki europejskich trybunałów, które mówią, że Polska musi wdrożyć zmiany zmiany. - Na jesieni zapadnie wyrok TSUE, że Polska musi uznać takie małżeństwa zawarte za granicą i musimy się do tego wyroku jakoś przygotować - zaznaczyła.

Zmiany w 800 plus? "Powiązałabym z obowiązkowymi badaniami"

Kotula odniosła się również do propozycji Władysława Kosiniaka-Kamysza, który chciałby zmian w zasadach przyznawania 800 plus. Zdaniem szefa ludowców świadczenie wychowawcze powinno przysługiwać jedynie pracującym.

- Wiem na pewno, że nie ma takich planów, żeby zmieniać kwestie dotyczące 800 plus - przekazała.

ZOBACZ: Rafał Brzoska za ograniczeniem 800 plus. Ujawnił szczegóły

Jak przypomniała, jednym z haseł wyborczych Nowej Lewicy było "nic co dane, nie zostanie odebrane". - To się absolutnie nie zmieni. 800 plus było jednym z najlepszych programów Prawa i Sprawiedliwości i to jest program, który wyciągnął wiele rodzin i wiele polskich dzieci z biedy - stwierdziła.

Posłanka podzieliła się również swoim pomysłem na zmiany w programie. - Powiązałbym je jedynie z obowiązkowymi badaniami. Chodzi o bilanse, o wizyty patronażowe w kwestii przeciwdziałania przemocy domowej - zaproponowała.

Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć tutaj.