- Podejrzany ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość 50 metrów oraz zakaz kontaktowania się z nim - powiedziała rzeczniczka prokuratury. Za kierowanie gróźb karalnych grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Według wstępnych ustaleń 39-letni policjant groził kierowcy z Ukrainy, odnosząc się przy tym do jego narodowości. Dlatego - jak powiedziała rzeczniczka - prokuratura nie wyklucza rozszerzenia zarzutów po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego. Chodzi o kierowanie groźby bezprawnej z powodu przynależności narodowej, za co kara mogłaby być surowsza.

Prok. Góźdź poinformowała, że ustalony został świadek zdarzenia. Zabezpieczono także zapis z kamer nasobnych, w które wyposażeni byli interweniujący policjanci. - I to wszystko będzie teraz analizowane - przekazała.

Radom. Policjant groził taksówkarzowi z Ukrainy

Jak relacjonowała mł. asp. Dorota Wiatr-Kurzawa z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, w nocy z piątku na sobotę policjanci dostali wezwanie na stację paliw przy ul. Kieleckiej w Radomiu.

- Chodziło o kierowanie wyzwisk i gróźb karalnych przez pijanego pasażera taksówki wobec kierowcy, obywatela Ukrainy - powiedziała policjantka.

Okazało się, że agresorem był 39-letni funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji, doświadczony policjant, w służbie od 19 lat.

- Z ustaleń wynika, że wyzwiska i groźby kierowane do Ukraińca były na tle narodowościowym - powiedziała mł. asp. Wiatr-Kurzawa.

Wezwany na miejsce prokurator zdecydował o umieszczeniu 39-latka, dopóki nie wytrzeźwieje, w policyjnej izbie zatrzymań. Sprawą zajmują się Prokuratura Rejonowa Radom-Zachód i Centralne Biuro Śledcze Policji.

Funkcjonariusz CBŚP groził Ukraińcowi. Wszczęto wewnętrzne procedury kontrolne

Rzecznik prasowy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji podkom. Krzysztof Wrześniowski poinformował PAP, że w związku ze zdarzeniem wszczęte zostały wewnętrzne procedury kontrolne.

- Czekamy na ustalenia prokuratury. Od nich będzie zależało, jak dalej potoczy się nasze postępowanie. Na pewno zostanie na początku wszczęte postępowanie wyjaśniające, które prawdopodobnie przerodzi się w postępowanie dyscyplinarne - powiedział podkom. Wrześniowski.

Ustawa o policji przewiduje szereg kar dyscyplinarnych. Należą do nich: upomnienie, nagana, ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku, wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe, obniżenie stopnia, ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby i wydalenie ze służby.