W najnowszym sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" zapytano Polaków o to, jak oceniają Radosława Sikorskiego w roli ministra spraw zagranicznych. Do wyboru było aż siedem opcji: celująco, bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, miernie, nagannie lub też "nie mam zdania".

Sondaż. Jak Polacy oceniają pracę Radosława Sikorskiego?

Ocenę celującą obecnemu szefowi dyplomacji wystawiło 11 proc. ankietowanych, podczas gdy bardzo dobrą - 19,2 proc. respondentów, a dobrą - 21,9 proc. pytanych. Ogółem więc praca Sikorskiego została pozytywnie oceniona przez 52,1 proc. uczestników badania.

Jeśli zaś chodzi o negatywne oceny, opcję "dostatecznie" wybrało 14 proc. badanych, odpowiedź "miernie" wskazało 12,4 proc. respondentów, a "nagannie" - 13,1 proc. ogółu. 8,3 proc. pytanych nie ma zdania na ten temat (liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie ich do pierwszego miejsca po przecinku - red.).

Szef polskiej dyplomacji notuje kolejny sukces

Warto odnotować również, że Radosław Sikorski lepiej oceniany jest przez mężczyzn (52,1 proc. pozytywnych ocen) niż przez kobiety (47,1 proc.), choć różnica w tych grupach nie jest wielka. Najbardziej zadowoleni z pracy szefa MSZ są ponadto najstarsi wyborcy (58,4 proc. osób powyżej 50. r.ż.), a najmniej najmłodsi (do 24. r.ż.).

Stosunkowo duże poparcie dla swoich działań Sikorski ma też wśród osób z wyższym wykształceniem oraz osób zamieszkujących miasta liczące od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców.

"Od służby Polsce nie ma wakacji. Dziękuję za dobre oceny!" - napisał w sieci Radosław Sikorski, zamieszczając wyniki najnowszego sondażu.

"Gość Wydarzeń". Sikorski zapowiada ofensywę. "Mamy rząd z nową dynamiką"

W czwartek Radosław Sikorski pojawił się na antenie Polsat News w programie "Gość Wydarzeń". Polityk, który właśnie został wicepremierem w rządzie Donalda Tuska, ujawnił m.in. że podczas ceremonii zaprzysiężenia w Pałacu Prezydenckim poprosił Andrzeja Dudę o radę dotyczącą przyszłych relacji z jego następcą - Karolem Nawrockim.

W rozmowie z Piotrem Witwickim szef MSZ tłumaczył także, do czego zamierza wykorzystać swoją nową pozycję. - - Ułatwi mi to kontakty w niektórych krajach na wyższych szczeblach, niż do tej pory. Jest podkreśleniem wagi spraw międzynarodowych. Dyplomacja - pierwszą linią obrony - stwierdził.

Minister odniósł się jednocześnie do głosów, które stawiają go w roli następcy Donalda Tuska. Pytany jednak, czy sam się nad tym zastanawia, zaprzeczył.

- Mamy odświeżony rząd, z nową dynamiką, z mocnymi ludźmi i planem rządzenia na pełną kadencję. A potem wygrania wyborów – zapewnił.