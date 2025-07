Tragiczna sobota w Katowicach. W dwóch wypadkach na drodze krajowej nr 86 zginęły łącznie trzy osoby, a jedną z nich była 29-letnia kobieta w zaawansowanej ciąży. Choć wykonano cesarskie cięcie, jej dziecka - po przewiezieniu go do szpitala - również nie udało się uratować. Do innego dramatycznego zdarzenia doszło również w Jedlinie - tam zginął 35-latek.