Organizacja tegorocznej edycji Campusu Polska Przyszłości nie dojdzie do skutku. Informację przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który jako jeden z liderów inicjatywy, aktywnie zachęcał do udziału w poprzednich edycjach. Jak podkreślił, było to wydarzenie skupiające ludzi mogących w przyszłości zmienić nasz kraj.

"Kochani! Jak wiecie, Campus Polska to jedna z tych inicjatyw, która może i będzie zmieniać Polskę. To tu po raz pierwszy tak wiele młodych osób realnie włączyło się w politykę. W tym roku, z powodów dosyć oczywistych, nie możemy zorganizować Campusu Polska Przyszłości w dotychczasowej formule" - napisał w niedzielę w mediach społecznościowych.

Campus Polska Przyszłości odwołany

W swoim komunikacie Trzaskowski przeprosił tych, którzy planowali wziąć udział w wydarzeniu. Jednocześnie obiecał, że w przyszłym roku spotkanie się odbędzie. "Potrzebujemy czasu, aby zastanowić się nad tym, jak zorganizować się w zmieniającej się rzeczywistości" - wyjaśnił.

Podziękował także partnerom i osobom zaangażowanym w przygotowania do tegorocznego Campusu. "Mamy świadomość, że Campus jest ważny nie tylko dla nas, ale też dla wielu młodych ludzi, którzy nie tylko w nim uczestniczą, ale również organizują. Dajemy Wam słowo - wrócimy i będziemy się rozwijać" - dodał.

Ponadto - jak wynika z komunikatu prezydenta Warszawy - wolontariusze mogą liczyć na pewną rekompensatę. "Dla naszych wolontariuszy - twórców Campusu i jego serca - proponujemy w tym roku powrót do formuły Campus Academy - zapraszamy Was do Międzyzdrojów w dniach 25-28 września 2025" - przekazał. Czas na zgłoszenia - jak podaje Trzaskowski - upływa 15 sierpnia.

"Do zobaczenia w Międzyzdrojach!" - napisał. I podsumował: "Zaczynamy pracę nad Campusem Polska Przyszłości 2026"