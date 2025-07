"To perfidne kłamstwo sugerowane przez pana, że jest to jakaś 'masowa migracja', tam odpoczywali rdzenni Polacy z dziada pradziada" - zwrócił się do posła PiS Dariusza Mateckiego rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Wcześniej współpracownik Zbigniewa Ziobry zamieścił w sieci zdjęcie rzekomych migrantów przebywających w Szczecinie. Sugestię tę szybko zdementowała jednak policja.