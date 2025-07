Zaraz po tym, jak Szymon Hołownia mówił w Polsat News o nakłanianiu go do "zamachu stanu", Andrzej Duda polecił szefowej swojej kancelarii pilny kontakt z marszałkiem Sejmu. Małgorzata Paprocka mówiła o szczegółach podczas "Śniadania Rymanowskiego", a także ujawniła, że prezydent i Hołownia umówili się na spotkanie, a jego termin wyznaczono na początek sierpnia.

Wśród gości niedzielnego "Śniadania Rymanowskiego" znalazła się Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta RP. Odniosła się do wypowiedzianych w piątek słów Szymona Hołowni, który w "Gościu Wydarzeń" przyznał, iż "wielokrotnie" proponowano mu czy sugerowano "zamach stanu" związany z odłożeniem zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na nową głowę państwa.

ZOBACZ: Burza po słowach Hołowni o "zamachu stanu". Miller: Musi ponieść konsekwencje

Jak mówiła Paprocka, tuż po emisji programu na antenie Polsat News prezydent Andrzej Duda polecił jej skontaktować się z marszałkiem Sejmu. - Zobowiązał mnie do nawiązania kontaktu, omówienia tej kwestii, przede wszystkim z uwagi na rolę prezydenta. Gwarancja ciągłości władzy jest z oczywistych względów elementem kluczowym - tłumaczyła, uściślając, że wszystko działo się około 21:00.

"Zamach stanu" i wyjaśnienia Hołowni. Głos zabrała szefowa kancelarii Dudy

Szefowa kancelarii wskazała, jej zdaniem, trzy najważniejsze elementy, jakie pojawiły się podczas rozmowy z Hołownią. - Pan marszałek kolejny raz, tu jest konsekwentny, powiedział, że 6 sierpnia odbędzie się Zgromadzenie Narodowe i dojdzie do złożenia ślubowania przez prezydenta elekta - podkreśliła.

Rozmówczyni Bogdana Rymanowskiego nadmieniła, że Hołownia jeszcze w piątek wieczorem "nawiązał do tego, co znalazło się w oświadczeniu", jakie opublikował w sobotę. - Trudno się z nim nie zgodzić co do jednej kwestii: Ta dyskusja (wokół "zamachu stanu" i zaprzysiężenia Nawrockiego - red.) trwa od dobrych wielu tygodni - oceniła.

WIDEO: Burza po słowach Szymona Hołowni. Fragment "Śniadania Rymanowskiego"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

We wspomnianym oświadczeniu marszałek izby niższej parlamentu przekonywał, że sformułowania "zamach stanu" użył, "podobnie jak wielokrotnie wcześniej, nie w znaczeniu prawnym - co zresztą w rozmowie zostało wyraźnie podkreślone - a politycznej diagnozy, opisu sytuacji w której dochodzi do poważnej destabilizacji państwa i podważenia zasad demokracji".

Andrzej Duda i Szymon Hołownia. Spotkanie tuż przed końcem kadencji prezydenta

Paprocka w "Śniadaniu Rymanowskiego" przekazała jeszcze, że Duda i Hołownia w czwartek - gdy głowa państwa wręczała nominacje nowym ministrom w rządzie Donalda Tuska - umówili się na spotkanie. Jego termin wyznaczono na początek sierpnia, a więc w ostatnich dniach kadencji Dudy. - Jest wiele tematów do omówienia, kontekst płynności przekazania władzy będzie fundamentalny - uznała.

ZOBACZ: Hołownia tłumaczy się ze słów o "zamachu stanu": Polityczna diagnoza

Zapytana, czy prokuratura powinna wszcząć śledztwo po słowach Hołowni na temat "zamachu stanu", odparła, iż "na ten moment, szczególnie pod rządami nowego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego" Waldemara Żurka, "niespecjalnie" spodziewa się "prowadzenia jakiegokolwiek postępowania". - Wszyscy wyborcy mają prawo poznać prawdę - zastrzegła.