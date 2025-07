Dyrektor Josef Aschbacher był obecny podczas powitania Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na warszawskim lotnisku Okęcie. Polski astronauta w czwartek po godz. 11:00 wrócił do naszego kraju po udziale w misji technologiczno-naukowej IGNIS na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

- Misja IGNIS była taka, na jaką wskazuje jej nazwa, a IGNIS to ogień. Była więc ogniem w sensie aktywności i ogromnej energii, która została w nią włożona. Przeprowadzono podczas niej wiele eksperymentów, najwięcej z dotychczasowych misji komercyjnych realizowanych przez Axiom Space - podkreślił w rozmowie z dziennikarzami Josef Aschbacher.

Uznański-Wiśniewski "awansuje"? ESA nie wyklucza konsultacji z rządem

Jak przypomniał szef ESA, misja IGNIS - europejski projekt rozwoju technologii naukowej - miała szczególnie międzynarodowy charakter. - W tej samej misji i w tych samych działaniach związanych z lotem mieliśmy astronautów z Indii, USA, Węgier i oczywiście z Polski. To podkreśla międzynarodowy charakter kosmosu, który jest głównym obszarem naszej współpracy z wieloma krajami i wieloma ludźmi. Kosmos nie zna ziemskich granic - stwierdził.

Zapytany, czy Sławosz Uznański-Wiśniewski może w najbliższej przyszłości zostać członkiem podstawowego korpusu astronautów, Josef Aschbacher odpowiedział, że Europejska Agencja Kosmiczna dopiero musi omówić to z polskim rządem. Dodał, że pod koniec tego roku ma się odbyć posiedzenie Rady ESA na szczeblu ministerialnym i będzie tam mowa także o tej kwestii.

Dyrektor ESA zauważył, że Polska w ostatniej dekadzie bardzo rozwija się w dziedzinie technologii kosmicznych. - Chciałbym pomóc Polsce przejść od wczesnej fazy do etapu mistrzowskiego, a Sławosz będzie odgrywał bardzo ważną rolę w realizacji tego zadania. Jednak aby określić kolejne kroki, konieczna będzie współpraca między nim, polskim rządem i Europejską Agencją Kosmiczną - wyjaśnił.

Polak kandydatem na członka Europejskiego Korpusu Astronautów

- Mamy misje na stację kosmiczną - takie, jak ta, z której Sławosz wrócił zaledwie kilka dni temu. To główna sfera, którą rozwijamy. Oczywiście są też misje średnio- i długoterminowe. Mamy też misje przewidziane w ramach programu Gateway (planowana załogowa stacja kosmiczna, która zostanie umieszczona w przestrzeni w pobliżu Księżyca - red.) - nadmienił szef ESA.

Jak kontynuował, w przyszłości "chcielibyśmy, aby Europa rozwinęła również zdolność do przeprowadzania własnych załogowych lotów kosmicznych". - Wymaga to jednak decyzji politycznych. Potrzebni są silni politycy z jasną wizją. Mam nadzieję, że Polska podejmie to wyzwanie i stanie się europejskim liderem i mistrzem w dziedzinie kosmosu - powiedział dyrektor ESA, pytany w jakich misjach polski astronauta mógłby brać udział, gdyby dołączył do korpusu podstawowego.

Josef Aschbacher przyznał, że ma ostatnie słowo w kwestii powołania Uznańskiego-Wiśniewskiego do Europejskiego Korpusu Astronautów, jednak na razie nie może zdradzić, jaką decyzję podejmie. - Ta dyskusja wymaga czasu i wpływa na nią wiele czynników. Mogę tylko powiedzieć, że jest to dobry, niezwykle mocny kandydat - podsumował dyrektor generalny ESA.

Polska płaci 400 mln euro na rzecz ESA

Sam Uznański-Wiśniewski zadeklarował, że jest gotowy, by wejść do Europejskiego Korpusu Astronautów, jeśli taka decyzja zapadnie. - Jeżeli miałbym taką możliwość i rzeczywiście przygotowywalibyśmy się do kolejnej misji kosmicznej, oczywiście byłoby to dla mnie ogromnym zaszczytem reprezentować Polskę - powiedział.

W środę Ministerstwo Rozwoju i Technologii (w czwartek zostało włączone do Ministerstwa Finansów i Gospodarki - red.) poinformowało, że "rozważa udział dr. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w podstawowym korpusie astronautów ESA".

Powołanie go do korpusu zależy m.in. od wysokości polskiej składki do ESA. Resort podał, że dąży do utrzymania finansowania na poziomie 400 mln euro - taki był polski wkład do ESA w latach 2022-2023.