Chaosem, ostrzałem własnych żołnierzy i szybkim załamaniem się obrony, zdaniem ukraińskiego dowódcy, grozi szturm Rosjan na Pokrowsk w obwodzie donieckim. "Mówię to z przekonaniem, ponieważ widziałem podobną historię w Bachmucie" - ostrzega wojskowy.

Rosyjskie oddziały w Pokrowsku mogą doprowadzić do chaosu w mieście i ostrzału przez ukraińskich obrońców własnych oddziałów - przestrzega jeden z ukraińskich dowódców. Stanisław Buniatow, pseudonim "Osman" uważa, że może być to "pierwszy krok" w kierunku szybkiego załamania się obrony miasta w obwodzie donieckim.

Jako przykład wojskowy wskazuje Bachmut. Miasto, ostatecznie zdobyte przez Rosję, było miejscem kilkumiesięcznych walk, które całkowicie zrównały je z ziemią.

Powtórka z Bachmutu? Ukraiński wojskowy wskazuje Pokrowsk

"Rosyjskie grupy sabotażowo-rozpoznawcze (DRG) w Pokrowsku to pierwszy krok w kierunku chaosu, ostrzału własnych żołnierzy, braku zaufania do dowódców z powodu nierzetelnych informacji i szybkiego załamania się obrony. Mówię to z przekonaniem, ponieważ widziałem podobną historię w Bachmucie" - pisze "Osman" na Telegramie.

Inny kanał wojskowy "Zwiadowca" informuje, że "kierunek pokrowski jest trudny - Rosjanie nacierają, chaotycznie próbując przedostać się do miasta".

"Jak wszędzie, potrzeba więcej dronów, zarówno uderzeniowych, jak i rozpoznawczych, aby zapewnić wysoką jakość wykrywania i niszczenia" - czytamy we wpisie.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie szturmują Pokrowsk

Pokrowsk i jego okolice stały się priorytetem rosyjskiej ofensywy w Donbasie. Moskwa stale atakuje miasto starając się złamać obronę Ukraińców i wedrzeć do środka. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że Rosjanom udało się przełamać linie defensywne, ale siły Kijowa opanowały sytuację.

- Walki w regionie nie toczą się obecnie o samo miasto, ale na jego południowych obrzeżach - mówił jeden z ukraińskich żołnierzy, komentując krytyczną sytuację w rejonie Pokrowska.