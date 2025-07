Dwaj aktywiści z Ostatniego Pokolenia wbiegli na teren Pałacu Prezydenckiego. "Kierują żądania do Nawrockiego, który niedługo obejmie swój urząd. Podpisz Lex Ostatnie Pokolenie!" - czytamy w mediach społecznościowych grupy. Mężczyźni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy SOP

Dwójka aktywistów Ostatniego Pokolenia próbowała przykleić projekt ustawy o odbudowie autobusów i kolei w Polsce do pomnika Jóżefa Poniatowskiego przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.

ZOBACZ: Ostatnie Pokolenie blokuje Warszawę. "Nie można bezkarnie oszukiwać ludzi"

Jak możemy przeczytać w jednym ze wpisów w mediach społecznościowych, grupa aktywistów przygotowała projekt ustawy o nazwie "Lex Ostatnie Pokolenie", w którym znajdują się dwa postulaty:

Bilet za 50 zł miesięcznie na całą Polskę, Rozwój transportu regionalnego z ogromnych pieniędzy przeznaczonych na nowe autostrady.

Grupa zapowiada, że "zrobi wszystko, żeby do końca roku ustawa trafiła do Sejmu". Pojawiła się również zapowiedź dalszych protestów: "We wrześniu szykujemy coś wielkiego".

Aktywiści Ostatniego Pokolenia zatrzymany przez funkcjonariuszy SOP

Rzecznik prasowy Służby Ochrony Państwa (SOP) płk Bogusław Piórkowski przekazał, że aktywiści nie zdążyli przedostać się na teren Pałacu Prezydenckiego.

- Dzięki szybkiej reakcji naszych funkcjonariuszy, nie zdążyli wejść na teren. Nie stawiali oporu, wygłaszali tylko swoje hasła - powiedział rzecznik w rozmowie z Interią.

Aktywistom udało się przejść jedynie przez łańcuchy odgradzające kompleks od chodnika, po czym zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy SOP, którzy nakazali im powrót do strefy publicznej.

Protest Ostatniego Pokolenia w Warszawie. "Nawrocki, podpisz Lex Ostatnie Pokolenie!"

- W naszym kraju rolnicy tracą całe zbiory, a nasi rodzice umierają na udary. Napisaliśmy Lex Ostatnie Pokolenie - ustawę o budowie kolei i autobusów zamiast autostrad, które nas zabijają. Nawrocki ma być prezydentem dla wszystkich Polaków. Domagamy się inicjatywy ustawodawczej. Niech podpisze (Karol Nawrocki - red.) "Lex Ostatnie Pokolenie" - mówi aktywistka Ostatniego Pokolenia na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: Ostatnie Pokolenie wraca na ulice. "Akcje ostrzegawcze" w stolicy

- Kryzys klimatyczny to nasza tragiczna rzeczywistość. Mamy nagminne powodzie, pożary, susze. Rolnicy tracą plony, a nasi ojcowie i dziadkowie umierają na udary cieplne. To jest rzeczywistość, która wymaga zdecydowanych działań. To jest rzeczywistość, która wymaga walki o życie. Nie będziemy czekać, aż nieudolni politycy zrobią coś, czego nie są w stanie zrobić od 1989 roku - dodała.