Na drodze w miejscowości Lasopole w powiecie grójeckim znalezione zostały nadpalone zwłoki mężczyzny. Wcześniej policjanci otrzymali zgłoszenie o płonącej osobie. W związku ze sprawą zatrzymano 60-letniego mężczyznę. Według nieoficjalnych ustaleń mediów było to zabójstwo dokonane przy użyciu siekiery.

Zgłoszenie o płonącym mężczyźnie w miejscowości Lasopole policja otrzymała w czwartek o godzinie 22:20. - Na miejscu funkcjonariusze ujawnili zwłoki mężczyzny - potwierdziła w rozmowie z Interią oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grójcu asp. Agata Sławińska.

Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz patrole policji. Po ugaszeniu płomieni ratownicy stwierdzili zgon mężczyzny. - W sprawie zatrzymano 60-letniego mężczyznę - przekazała policjantka.

Mężczyzna płonął na środku ulicy. Tragedia w Lasopolu

Według nieoficjalnych doniesień mediów było to zabójstwo, które zostało dokonane przy użyciu siekiery. Obok mężczyzny oprócz domniemanego narzędzia zbrodni miał również znajdować się kanister, w którym mogła być łatwopalna substancja, but, który mógł należeć do sprawcy podpalenia i sztuczna szczęka.

Z kolei "Miejski Reporter", także nieoficjalnie, podaje, że zatrzymany 60-latek ujęty został przez kontrterrorystów na jednej z plebanii na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Asp. Agata Sławińska nie potwierdziła żadnych przedmiotów przy ciele mężczyzny, ani tego, że do zatrzymania 60-latka doszło na terenie plebanii. Jak podkreśliła, postępowanie jest na bardzo wczesnym etapie, a sprawą zajmuje się prokuratura.