Alerty obejmują:

woj. zachodniopomorskie ,

, północną część woj. lubuskiego , woj. wielkopolskiego i woj. kujawsko pomorskiego ,

, woj. i woj. , południowe krańce woj. dolnośląskiego i woj. pomorskiego ,

i , powiat tatrzański w Małopolsce.

W ciągu dnia w większości kraju termometry pokażą od 24 do 28 st. C. Nieco chłodniej, bo od 21 do 23 st. C, będzie nad morzem i w górach oraz w niektórych regionach na północnym wschodzie Polski.

Ostrzeżenia IMGW. Burze z gradem i ulewy

Jak podaje Instytut, burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h, lokalnie mogą wystąpić opady drobnego gradu.

Ostrzeżenia obowiązują w piątek od godz. 13 do godz. 21. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70 proc.

Do mieszkańców powiatu tatrzańskiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści "Uwaga! Dziś (25.07) burze z gradem i silnym wiatrem. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr".

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecono ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.