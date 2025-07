W czwartek w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania nowych członków Rady Ministrów.

Prezydent Andrzej Duda na początek powołał na stanowisko wicepremiera Radosława Sikorskiego, szefa MSZ. Następnie powołał Macieja Berka na funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.

Andrzej Duda odwołał ze stanowiska ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Na jego miejsce powołał Waldemara Żurka. Andrzej Domański obejmuje funkcję ministra finansów i gospodarki.

Nowym ministrem aktywów państwowych zostaje Wojciech Balczun. Marcin Kierwiński obejmuje stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Jolanta Sobierańska-Grenda obejmuje stanowisko minister zdrowia. Miłosz Motyka funkcję ministra energii.

Rekonstrukcja rządu. Andrzej Duda powołał nowych ministrów

Na funkcję ministra sportu i turystyki powołano Jakuba Rutnickiego. Stefan Krajewski obejmuje funkcję ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Tomasza Siemoniak został zaprzysiężony na stanowisko ministra - koordynatora służb specjalnych.

Prezydent powołał Jana Grabca na ministra - członka Rady Ministrów i przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Marta Cienkowska została nową minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Zmiany w rządzie. Prezydent podziękował ministrom

Po zaprzysiężeniu Andrzej Duda podziękował zdymisjonowanym ministrom za ich dotychczasową pracę.

- Dziś dla naszych rodaków kwestią absolutnie fundamentalnie najważniejszą jest bezpieczeństwo. W tym bardzo twardo pojętym słowa znaczeniu - bezpieczeństwo fizyczne. To, żeby Polska była stabilna, rządzona, żeby w Polsce był porządek - mówił.

Prezydent stwierdził, że "obecnie kończą się wszelkie spekulacje i Polska znowu ma stabilny, jednoznacznie określony rząd". - To zadanie fundamentalne, ażeby było wiadomo, kto rządzi, kto ponosi odpowiedzialność, kto dzierży w swoich rękach sprawy państwowe - dodał.

Rekonstrukcja rządu. Donald Tusk: Czekałem na ten moment

Premier Donald Tusk podczas uroczystości stwierdził, że jest bardzo poruszony. - Czekałem na ten moment, by podziękować ministrom, którzy przez ostatnie miesiące wykonywali trudną misję - mówił.

- Chciałem podziękować bardzo serdecznie ministrowi Adamowi Bodnarowi. Podjął się najtrudniejszego wyzwania. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia dokładnie w tym miejscu i w obecności pana prezydenta. Przywrócenie praworządności, fundamentów państwa prawa, to nadal wyzwanie, które stoi przed nami - powiedział premier. - Wbrew wszystkim okolicznościom, wbrew ponuremu dziedzictwu, jakie odziedziczył po poprzedniku, wykonał dzieło naprawdę gigantyczne. Za to chciałem podziękować. To był dla mnie prawdziwy zaszczyt pracować w jednej ekipie.

Premier podziękował także byłej minister zdrowia Izabeli Leszczynie. - Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu pani minister, procedurze in vitro, będziemy mieli tysiące urodzonych dzieci i szczęśliwych polskich rodzin. Kwestia życia. Nie może być nic bardziej imponującego niż praca ministry, która daje takie efekty - powiedział.

- Wszystkim wam dziękuję, że płace rosną szybciej niż ceny. Udało nam się poskromić małe piekło dnia codziennego, czyli drożyznę - kontynuował Tusk. - Nic się nie kończy. Każdego dnia od nowa zaczyna się to, co jest służbą ojczyźnie i walką o podstawowe wartości, na których nasza ojczyzna jest zbudowana - dodał.

Rekonstrukcja rządu Donalda Tuska. Premier ogłosił zmiany

Po rekonstrukcji liczący dotychczas 26 ministrów konstytucyjnych gabinet Donalda Tuska liczy ich 21. W jego skład wchodzi trzech wicepremierów - do szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz szefa MC Krzysztofa Gawkowskiego dołączył szef MSZ Radosław Sikorski.

Według przedstawionych przez premiera zmian powstają dwa nowe duże resorty gospodarcze - nowy resort energii obejmuje dotychczasowy wiceszef resortu klimatu i środowiska Miłosz Motyka, a minister finansów Andrzej Domański przejmuje także dotychczasowe kompetencje ministra rozwoju i technologii w ramach nowego resortu finansów i gospodarki.