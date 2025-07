Zabójstwo seniorki w Łodzi. PN nieoficjalnie: Zatrzymano 30-letniego wnuczka

Łódzka policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę, który uciekł z pabianickiego szpitala psychiatrycznego - ustalił Polsat News. Jest on wnuczkiem zamordowanej we wtorek seniorki, podejrzanym o popełnienie zbrodni, jednak do tej pory nie postawiono mu zarzutów - przekazała reporterka stacji Nella Krysztofowicz.