Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił do Polski. - Będę patrzeć przede wszystkim w przyszłość i myślę, że to dopiero początek - powiedział podczas konferencji prasowej na lotnisku Chopina w Warszawie. Jeszcze dziś o 16:30 Uznański-Wiśniewski udzieli dla Polsat News pierwszego wywiadu po 20-dniowym pobycie w kosmosie. W planach ma także spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem.

Sławosz Uznański-Wiśniewski przyleciał rządowym Boeingiem 737-800 z Kolonii do Warszawy w czwartek po godz. 11. W hali przylotów na astronautę czekało około 100 osób, w tym dzieci z polskimi chorągiewkami, transparentami, koszulkami z orzełkiem i plakatami misji IGNIS.

Po godz. 12 Uznański-Wiśniewski wyszedł na konferencję prasową, a tłum skandował jego imię. Astronaucie towarzyszyła żona Aleksandra. - Dziękuję wszystkim za tak niesamowite powitanie - powiedział.

Dziękował również wszystkim partnerom prowadzącym misję: Ministerstwu Rozwoju i Technologii, Polskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, partnerom międzynarodowym z NASA i firmy AXIOM.

- Około 500 osób pracowało nad misją. Są one gotowe budować sprzęt, przeprowadzać operacje albo eksperymenty kosmiczne - powiedział. Wyraził również nadzieję, że polski sektor kosmiczny będziemy odgrywał wiodącą rolę w technologiach kosmicznych w Europie.

- Ja będę patrzeć przede wszystkim w przyszłość i myślę, że to dopiero początek - podsumował.

Astronauta nie krył dumy z faktu, że mógł reprezentować Polskę na orbicie. - Mam nadzieję, że z tego skorzystamy, będziemy budować naszą przyszłość, patrzeć, jak nasza technologia się rozwija. Mam nadzieję, że nasza misja była inspiracją dla młodych - mówił.

Wyraził nadzieję, że jego lot w kosmos był dopiero początkiem dla polskich misji. - Mam nadzieję, że nie będziemy czekać kolejnych 47 lat, tylko bardziej 5 czy 10 - powiedział.

Uznański-Wiśniewski przekazał, że weekend będzie chciał pojechać do Łodzi, swojego rodzinnego miasta, gdzie spotka się z bliskimi. Później wróci do Kolonii na badania, a następnie poleci do Stanów Zjednoczonych, żeby "zamknąć" misję. - Co później? To musimy zdefiniować - powiedział.

Marta Wachowicz, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej przekazała, że "misja kosmiczna Polaka to nowy etap dla polskiego sektora". - Pragnę wyrazić zachwyt, że wszystko się udało, że tak dzielnie reprezentował pan nas na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To nowy etap dla polskiego sektora, liczymy na to, że będzie pan ambasadorem naszych technologii, naszego sektora, witamy bardzo serdecznie - mówiła.

Następnie polski astronauta spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Po nim zaplanowany jest briefing prasowy.

O godz. 16:30 Sławosz Uznański-Wiśniewski na antenie Polsat News udzieli pierwszego wywiadu w Polsce po powrocie z kosmosu.

Pobyt w Kolonii. Polak pod opieką ESA

Sławosz Uznański-Wiśniewski przebywał w Kolonii, gdzie w ośrodku Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej przechodził rehabilitację, po 20-dniowym pobycie w kosmosie w ramach misji IGNIS.

Stan zdrowia Polaka monitoruje zespół medycyny kosmicznej Europejskie Centrum Astronautów ESA.

15 lipca członkowie misji Ax-4 – Polak Sławosz Uznański-Wiśniewski, Amerykanka Peggy Whitson, Węgier Tibor Kapu oraz indyjski pilot Shubhanshu Shukla – wrócili na Ziemię po pobycie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Kapsuła Dragon Grace, którą przylecieli, wodowała w Pacyfiku w pobliżu San Diego w Kalifornii (USA). Załoga Ax-4 spędziła na stacji 18 dni, a w kosmosie w sumie 20 dni (łącznie z podróżą na ISS i z ISS).