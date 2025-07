Sławosz Uznański-Wiśniewski dostał wyjątkowy prezent. "Mam nadzieję, że się przyda"

Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił do Polski. W rozmowie z Polsat News opowiedział o wyzwaniach, jakie czekały na niego w kosmosie, ale też o tych, z którymi przyszło mu zmierzyć się później na Ziemi.

Na koniec wywiadu, dziennikarz Przemysław Białkowski wręczył astronaucie wyjątkowy prezent - limitowaną wersję słynnego Paszportu Polsatu.

Paszport Polsatu dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego

- To jeszcze jedna rzecz, na koniec. Czy przemieszczając się tak dużo samolotami - ale już oczywiście mówimy też o tym głównym locie - astronaucie potrzebny jest paszport? - zapytał dziennikarz Polsatu News Przemysław Białkowski.

- Każdy chyba potrzebuje paszportu - zaśmiał się Sławosz Uznański-Wiśniewski. - Astronauta, tak samo jak każdy inny, potrzebuje paszportu. Oczywiście wszędzie z tym paszportem musiałem podróżować i również powrót przez Atlantyk, z powrotem do Kolonii, a później do Polski, wymaga odprawy paszportowej na każdym lotnisku - dodał.

Po słowach polskiego astronauty prowadzący sięgnął do kieszeni. - No to świetnie się składa - stwierdził. - Wiem, że w kilku wywiadach pan mówił, że Księżyc to też jest coś, o czym warto pomarzyć. Gdyby była taka okazja, gdyby była taka propozycja, to zapewne pan by z niej skorzystał. Ja mam mały upominek, skoro rozmawialiśmy o paszportach. Bardzo proszę - powiedział, wyciągając niewielką książeczkę w kierunku astronauty.

"Mam nadzieję, że będzie honorowany"

Prowadzący rozmowę wyjaśnił, że przedmiot ten ma wartość sentymentalną. - Mam nadzieję, że pan pamięta. To jest legendarny paszport Polsatu, edycja limitowana, numer 00000001, specjalnie - a jakżeby inaczej - dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Miejmy nadzieję, że na księżycu się przyda i na Księżycu będzie honorowany. Mam tylko prośbę, że jak pan już tam będzie, żeby jakąś ładną pieczątkę nam przywieźć. Bardzo proszę, przekazuję na pana ręce - powiedział Przemysław Białkowski.

WIDEO: Sławosz Uznański-Wiśniewski otrzymał paszport Polsatu

- Nie wiem, jak będzie wyglądała odprawa paszportowa na Księżycu, ale mam nadzieję, że się dowiemy - odparł z rozbawieniem Sławosz Uznański-Wiśniewski.

- Wszystko do sprawdzenia. Taką procedurę pewnie też da się opracować - skomentował Białkowski.

Czym jest paszport Polsatu?

Paszport Polsatu (pełna nazwa Paszport Rodzinny Klubu Polsatu), to program lojalnościowy telewizji Polsat, którego charakterystycznym elementem były imitujące paszporty książeczki. Program wystartował we wrześniu 1996 r.

Paszporty Polsatu rozesłano do skrzynek pocztowych 13 mln gospodarstw domowych. Każdy paszport miał serię oraz indywidualny, sześciocyfrowy numer i pozwalał na uczestnictwo w konkursach, festynach oraz imprezach organizowanych przez Polsat. Cotygodniową nagrodę główną wygrywał posiadacz paszportu z wylosowanym numerem. Pomniejsze nagrody otrzymywały osoby mające paszporty ze zgodnymi co najmniej dwiema ostatnimi cyframi wylosowanego numeru. Główna nagroda: 3 miliardy złotych

Wśród prezenterów stacji promujących akcję byli m.in. Tadeusz Drozda, Dorota Kamińska, Marek Markiewicz, Jarosław Sellin, Mariusz Szczygieł.